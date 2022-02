Article publié le 25/02/2022 à 01:00 | Lu 91 fois Rétromobile 2022 : la vente Artcurial, comme toujours





Comme à l’habitude, le salon Rétromobile 2022 sera ponctué par la traditionnelle vente aux enchères d’Artcurial Motorcars. Un événement qui attire les collectionneurs du monde entier et qui une fois encore verra des collections particulières de haute volée être dispersées sous le marteau d’Hervé Poulain.

Une Porsche 907, une collection de Bandini, les Aston Martin d’Alain Aziza et aussi cette belle série de supercars Ferrari (F40, F50, Enzo, LaFerrari, 599GTO, 458) qui n’ont pratiquement pas de kilomètres au compteur.



Outre ces stars, ce sont 170 automobiles et 30 motocyclettes qui seront adjugées au cours des 3 jours de cette vente qui se déroulera du vendredi 18 mars au dimanche 20 mars. Pour les habitués précisons que Rétromobile ne se déroulera pas dans le traditionnel hall 1 mais dans les halls 7-2 et 7-3.



Parmi les expositions thématiques de Rétromobile, on retiendra la venue du musée de la gendarmerie qui disposera de 400m2 pour présenter sa collection.



Les amateurs d’automobilia, de pièces détachées, de livres ou de modèles réduits seront encore les bienvenus dans cette édition 2022 de Rétromobile.



Joël Chassaing-Cuvillier



Rétromobile 2022

Du mercredi 16 au dimanche 20 mars 2022

Paris Expo Porte de Versailles - Pavillons 7.2 et 7.3

Horaires : mercredi, vendredi de 10h à 22h, jeudi, samedi, dimanche de 10h à 19h

Tarifs : 20€ en prévente sur le site internet, 24€ sur le salon, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.







