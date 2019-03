Article publié le 14/03/2019 à 01:00 | Lu 41 fois Redécouvrir l'Europe avec le Salon du Tourisme Européanophiles les Français ? Sans aucun doute, en tous cas, en matière de voyage… Ils sont d’ailleurs 28% à prévoir de choisir cette destination pour les congés d’été. Le Salon duTourisme revient sur les grandes nouveautés de cette année avec la présence des OT de la Croatie, de Chypre, de l’Espagne, de Malte, de Braga, de Nazaré et de Sétubal pour le Portugal ; mais aussi la Céphalonie, le retour de la Roumanie.

Cephalonie

L'île de Céphalonie est la plus grande des îles ioniennes en Grèce occidentale (906 km²) et doit son nom à la figure mythologique Kefalos (Cephale). L’île offre une grande gamme de paysages, allant des plages parmi les plus belles de Grèce (plage de Myrtos) au sommet mont Ainos culminant à 1.628 m où les branches des sapins noirs s’élèvent, particularité céphalonite, vers le haut.



L’île réserve aussi de nombreuses particularités naturelles à découvrir telles que : le Lac souterrain de Melissani sur lequel il est possible de naviguer de mai à octobre ; le village de pêcheurs, à Assos, niché à la racine de la presqu’île et dont le sommet est couronné d’une chapelle vénitienne du 16e siècle ; la Grotte de Drogarati où un escalier de 166 marches mène à une immense salle fraîche ornée d'énormes stalagmites. Son acoustique extraordinaire en fait un lieu d’accueil de concerts pendant la belle saison.



Pour ceux qui souhaitent s’investir durant leurs congés, l’association Katelios Group qui protège l’environnement naturel de Céphalonie, et particulièrement les tortues de mer, propose des programmes chaque été.



La Céphalonie dispose d'un aéroport, l'aéroport de Kephallinia (Kefallinia, Argostolion : EFL), situé à environ 10 kilomètres d'Argostoli. Des vols réguliers relient l'île à Athènes, Il y a également des charters provenant de certaines villes européennes (Londres, Manchester, Birmingham, Glasgow, Newcastle, Munich, Vienne, Amsterdam…). www.ratzakli.com/fr



Chypre

A Chypre, Pafos, site du patrimoine mondial de l’Unesco, est désormais présenté dans les routes thématiques européennes romantiques au côté de 33 autres sites européens. Belle renommée pour cette ville qui vit, selon la légende, la naissance de la déesse Aphrodite.



Au travers de concours nationaux et dans le cadre du projet européen EDEN - European Destinations of Excellence, l’Office du Tourisme de Chypre récompense des destinations émergentes et peu connues pour leur valeur, leur diversité, leurs caractéristiques communes et leur engagement en faveur du tourisme durable.



C’est le cas de 3 Eden Routes définies pour découvrir Chypre autrement. Une d’entre elles parcourt le massif du Troodos, la plus importante chaîne montagneuse de l’île, avec ses villages traditionnels et des églises peintes classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. A cette beauté des paysages et du patrimoine, s’ajoutent les richesses gastronomiques (soutzioukkos, lountza…) et viticoles

(Commandaria, la zivania…). www.visitcyprus.com

Croatie

2019, sera l’occasion de visiter Zadar, en Dalmatie, qui figure dans le Top Ten 2019 du Lonely Planet. Cette ville possède une histoire de 3000 ans dont les vestiges architecturaux, monuments culturels et historiques sont les témoins.



Ses systèmes défensifs, avec remparts et portes fortifiés, sont d’ailleurs classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Ses nombreuses baies et ses plages de galets et de rochers en font une destination balnéaire.



Un tour à Zadar sera aussi l’occasion d’entendre l’orgue de la mer, une attraction unique au monde. Cet escalier situé face à la mer a été équipé de nombreux tubes produisant des notes produites par le vent de la mer.



Roumanie

La Roumanie fait son retour sur le Mondial du tourisme. L’occasion de rappeler l’offre touristique variée de ce pays pas si loin de la France. Le pays possède 30% de régions montagneuses permettant la découverte de paysages insolites et la pratique de nombreuses activités : randonnée dans les neiges,

ski la nuit sur des pistes éclairées des Carpates…



Avec plus de 2000 sources d’eaux thermales ou minérales (un tiers de sources d’Europe) et 70 stations de santé c’est une destination bien-être idéale. Pour les amoureux de culture et de nature, elle compte 7 sites inscrits à l'Unesco dont le Delta du Danube, une des plus vastes zones humides et l’une de plus grandes étendues de roseaux au monde.



12e producteur mondial de vin la Roumanie possède une route des vins qui mérite le détour particulièrement en automne.



Le Portugal et ses nombreux acteurs touristiques

Le Portugal n’en finit pas de séduire et c’est tant mieux ! Car au-delà de ses incontournables, le pays

mérite de prendre des chemins de traverse et de découvrir d’autres cités moins connues.



Sur le salon, les visiteurs pourront rencontrer les offices de tourisme de Braga, de Nazaré et de Sétubal pour le Portugal.



Situé au-dessus de Lisbonne, Nazaré est un port de pêche qui a toujours conservé ce lien très fort avec la mer. Aujourd’hui encore, ce lieu paisible est réputé pour ses immenses vagues qui en font un des spots les plus importants pour la pratique du surf.



Pour la détente, le Thalasso Nazaré Portugal propose de rééquilibrer son corps et récupérer son énergie grâce à de multiples soins (piscine thalasso dynamique, cabines de douche Vichy, hydrothérapie pour mains et pieds, traitement ORL, enveloppements et massages…).



Pour trouver des idées de séjours et découvrir la ville et ses environs, l’agence Sublu Tour possède un catalogue riche de séjours en thématiques (culture, gastronomie, oenotourisme…).



Cenário Mítico est né en 2008 dans le but d’offrir à ses clients un service basé sur la culture, les habitudes et les origines portugaises. Cette société est dédiée à la création de forfaits haut de gamme, basés sur différents types de tourisme (fluvial, gastronomique, culturel, écotourisme…) dans différentes régions du Portugal, principalement à Alentejo, Douro et Minho.











Dans la même rubrique : < > La Nouvelle-Aquitaine à l'honneur au Mondial du Tourisme Les grandes tendances "croisières" de 2019 : le point avec le Salon du Tourisme