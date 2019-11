Article publié le 07/11/2019 à 01:00 | Lu 68 fois Raizer II : le siège de Liftup qui soulage les aidants et les ainés La société danoise Liftup, spécialisée dans les produits d’aide à domicile pour les ainés présente Raizer II, un siège autoporteur qui grâce à une batterie intégrée permet de relever une personne âgée et/ou dépendante assise ou allongée et de la mettre en position verticale en quelques minutes.

On le sait désormais, rester à domicile pour un ainé entraine souvent des modifications structurelles de son « chez soi », mais également l’acquisition d’objets ou de meubles facilitant, non seulement la vie de la personne âgée elle-même, mais également celle de ses aidants.



Avec le vieillissement de la population un peu partout dans le monde, le marché de la Silver Economie est en plein boom et voit l’arrivée de nouvelles entreprises et sociétés spécialisées dans les produits et services à destination des personnes âgées.



Parmi elles ? la société danoise Liftup, créée en 2003. Cette dernière est spécialisée dans les sièges et escaliers mécaniques pour personnes âgées. Forte d’une quinzaine d’années d’expérience, elle présente cette année, une version optimisée de l’un de ses produits phares. Le siège Raiser II.



Ce dernier est un siège -relativement « design »- qui monte tout seul grâce à un mécanisme muni d’une batterie, qui soulève une personne allongée pour la mettre en position verticale en quelques minutes. L’intérêt de ce produit est qu’il peut être utilisé par un seul aidant avec un effort physique limité.



« Raizer II peut désormais être assemblé de façon intuitive par un conjoint ou un membre de la famille », explique Helle Stig Nørgaard, directrice de ventes de Liftup. « L’idée au cœur du Raizer II est double », poursuit la responsable, « garantir une assistance digne aux seniors et fournir une aide pratique aux aidants dans leur travail quotidien ».











Dans la même rubrique : < > Les Audiprothésistes Mobiles : vers un développement à l'échelle nationale Prédire la chute avant qu'elle ne survienne avec le Dr Antoine Piau, gériatre au CHU de Toulouse