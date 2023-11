Quels sont les six plus beaux monuments d'Australie à visiter Les 6 plus beaux monuments d’Australie à visiter L’Australie est un immense territoire, réputé pour ses paysages d’une beauté à couper le souffle. De la Grande barrière de corail aux contrées arides de l’outback, en passant par les reliefs escarpés de ses parcs nationaux comme celui des Blue Mountains, les amoureux de nature ont de quoi faire. Mais il ne faut pas non plus manquer de parcourir ses villes pour s’immerger dans la vie locale et découvrir quelques-uns de ses plus beaux monuments. L’Australie a aussi quelques pépites à vous montrer niveau architecture. En voici six !







L’Opéra de Sydney

L’Opéra de Sydney est l’emblème de la plus grande ville du New South Wales, et même du pays ! C’est un chef-d’oeuvre de l’architecture du XXème siècle.



Situé sur les rives de la baie de Sydney, il se distingue par son toit qui symbolise les navires d’une époque passée, ainsi que les spinnakers des yachts de course qui naviguent aujourd’hui dans le port. Conçu par l’architecte danois Jørn Utzon, il s’agit d’un lieu polyvalent dédié aux arts du spectacle.



Le Concert Hall est la plus grande salle. Elle accueille des concerts symphoniques, des spectacles musicaux populaires et des représentations de chorales. On y trouve aussi le Joan Sutherland Theatre, où se déroulent des spectacles d’opéra et de danse.



L’Opéra de Sydney abrite également trois théâtres, destinés aux pièces de théâtre, aux spectacles musicaux et à des projections de films. Le Forecourt accueille lui des spectacles de plein air. Des restaurants, ainsi qu’un studio d’enregistrement professionnel, se trouvent aussi au sein du bâtiment.



Un incontournable d’un passage à Sydney, pour s’extasier de son architecture, sortir en soirée et bénéficier d’une incroyable vue sur la ville et sur la baie.



Shrine of Remembrance à Melbourne





Il est dédié aux morts australiens durant la Première Guerre mondiale, le pays s’étant engagé au côté du Royaume-Uni pendant le conflit en tant que membre du Commonwealth. De style classique, ses deux concepteurs se sont inspirés de deux monuments célèbres pour son architecture : le Panthéon d’Athènes et le mausolée d’Halicarnasse.



La visite passe par l’imposant couloir des colonnes et par la galerie des médailles. Un grand espace verdoyant se trouve autour. L’idéal est de découvrir le monument un jour du souvenir.



Le Parlement de Canberra

Le Parlement de Canberra (la capitale de l’Australie) a été inauguré en 1988. Monument majestueux, c’est là que siège donc le Parlement australien. A l’intérieur, des galeries permettent au public d’admirer la chambre des représentants et le Sénat.



Il est possible d’assister à des sessions de l’assemblée. Si la visite de ce monument vaut le coup, en dehors de son imposante architecture et de sa fonction politique, c’est aussi parce qu’il abrite des trésors historiques du pays et des œuvres d’art contemporain.



A l’extérieur, les jardins sont agréables et propices à la flânerie.



Le Harbour Bridge à Sydney

Sydney ne manque pas de monuments iconiques ! La Harbour Bridge fait partie des endroits les plus visités par les touristes en Australie. Sa structure métallique est tout simplement impressionnante.



Il est tout à fait possible de le traverser à pied et la vue sur la baie de Sydney est saisissante. Une autre activité proposée est l’escalade de celui qui reste le plus large pont au monde.



Après avoir gravi les 1.332 marches, on se retrouve alors à 130 m au-dessus du niveau de la mer. Il n’y a plus qu’à profiter pleinement du panorama sur la ville, l’opéra et même les Blue Mountains au loin.



Port Arthur en Tasmanie

Port Arthur est un site majeur en Tasmanie. On y découvre les ruines d’un ancien centre pénitentiaire où furent envoyés de très nombreux détenus, réputés pour être très difficiles.



La découverte de l’histoire de la prison est captivante. Les ruines se trouvent au bord de l’eau et sont entourées de collines arborées verdoyantes.



La visite inclut une balade en bateau en direction de l’Island of the Dead (l’île de la Mort), où plus d’un millier de condamnés furent enterrés il y a 200 ans.



Le phare de Cape Byron

Le phare de Cape Byron n’est peut être pas le plus impressionnant des monuments australiens, mais il mérite le détour.



Déjà parce qu’il se trouve à proximité de la pétillante ville de Byron Bay, repère des surfeurs et des hippies qui aiment profiter du soleil, de la mer et d’une ambiance décontractée à longueur d’année.



Mais aussi parce qu’il se trouve à l’endroit le plus à l’est de l’île-continent. D’un blanc immaculé, le phare est très élégant. Il offre de plus un superbe panorama sur Byron Bay et sur le cap.



On peut même apercevoir des baleines et des dauphins à certains moments. Un moment toujours magique et plein d’émotions. L’Opéra de Sydney est l’emblème de la plus grande ville du New South Wales, et même du pays ! C’est un chef-d’oeuvre de l’architecture du XXème siècle.Situé sur les rives de la baie de Sydney, il se distingue par son toit qui symbolise les navires d’une époque passée, ainsi que les spinnakers des yachts de course qui naviguent aujourd’hui dans le port. Conçu par l’architecte danois Jørn Utzon, il s’agit d’un lieu polyvalent dédié aux arts du spectacle.Le Concert Hall est la plus grande salle. Elle accueille des concerts symphoniques, des spectacles musicaux populaires et des représentations de chorales. On y trouve aussi le Joan Sutherland Theatre, où se déroulent des spectacles d’opéra et de danse.L’Opéra de Sydney abrite également trois théâtres, destinés aux pièces de théâtre, aux spectacles musicaux et à des projections de films. Le Forecourt accueille lui des spectacles de plein air. Des restaurants, ainsi qu’un studio d’enregistrement professionnel, se trouvent aussi au sein du bâtiment.Un incontournable d’un passage à Sydney, pour s’extasier de son architecture, sortir en soirée et bénéficier d’une incroyable vue sur la ville et sur la baie. Le blog d’Aus-visa vous conseille également Shrine of Remembrance, le sanctuaire du souvenir. Ce monument est à ne pas manquer lors d’un séjour à Melbourne.Il est dédié aux morts australiens durant la Première Guerre mondiale, le pays s’étant engagé au côté du Royaume-Uni pendant le conflit en tant que membre du Commonwealth. De style classique, ses deux concepteurs se sont inspirés de deux monuments célèbres pour son architecture : le Panthéon d’Athènes et le mausolée d’Halicarnasse.La visite passe par l’imposant couloir des colonnes et par la galerie des médailles. Un grand espace verdoyant se trouve autour. L’idéal est de découvrir le monument un jour du souvenir.Le Parlement de Canberra (la capitale de l’Australie) a été inauguré en 1988. Monument majestueux, c’est là que siège donc le Parlement australien. A l’intérieur, des galeries permettent au public d’admirer la chambre des représentants et le Sénat.Il est possible d’assister à des sessions de l’assemblée. Si la visite de ce monument vaut le coup, en dehors de son imposante architecture et de sa fonction politique, c’est aussi parce qu’il abrite des trésors historiques du pays et des œuvres d’art contemporain.A l’extérieur, les jardins sont agréables et propices à la flânerie.Sydney ne manque pas de monuments iconiques ! La Harbour Bridge fait partie des endroits les plus visités par les touristes en Australie. Sa structure métallique est tout simplement impressionnante.Il est tout à fait possible de le traverser à pied et la vue sur la baie de Sydney est saisissante. Une autre activité proposée est l’escalade de celui qui reste le plus large pont au monde.Après avoir gravi les 1.332 marches, on se retrouve alors à 130 m au-dessus du niveau de la mer. Il n’y a plus qu’à profiter pleinement du panorama sur la ville, l’opéra et même les Blue Mountains au loin.Port Arthur est un site majeur en Tasmanie. On y découvre les ruines d’un ancien centre pénitentiaire où furent envoyés de très nombreux détenus, réputés pour être très difficiles.La découverte de l’histoire de la prison est captivante. Les ruines se trouvent au bord de l’eau et sont entourées de collines arborées verdoyantes.La visite inclut une balade en bateau en direction de l’Island of the Dead (l’île de la Mort), où plus d’un millier de condamnés furent enterrés il y a 200 ans.Le phare de Cape Byron n’est peut être pas le plus impressionnant des monuments australiens, mais il mérite le détour.Déjà parce qu’il se trouve à proximité de la pétillante ville de Byron Bay, repère des surfeurs et des hippies qui aiment profiter du soleil, de la mer et d’une ambiance décontractée à longueur d’année.Mais aussi parce qu’il se trouve à l’endroit le plus à l’est de l’île-continent. D’un blanc immaculé, le phare est très élégant. Il offre de plus un superbe panorama sur Byron Bay et sur le cap.On peut même apercevoir des baleines et des dauphins à certains moments. Un moment toujours magique et plein d’émotions.

Article publié le 21/11/2023 à 01:00 | Lu 102 fois



Dans la même rubrique < > Venise : conseils pour y voyager quand on est senior Voyager à Londres en tant que senior en 2023 peut être une expérience très enrichissante !