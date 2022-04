Article publié le 11/04/2022 à 01:00 | Lu 115 fois Que porter la nuit pour mieux dormir ?





Trouver la tenue qui nous convient le mieux est essentiel pour un sommeil de qualité. Si certains préféreront le pyjama, d'autres se sentiront plus à l'aise en dormant sans rien sur eux. L'essentiel étant de ne pas se sentir entravé et de conserver de la liberté dans ses mouvements.

La chemise de nuit, une tenue douillette et pratique

Par ailleurs, il faut savoir qu'une chemise de nuit peut aussi bien être utilisée par les femmes que par les hommes. Réalisée dans différentes matières, son design a également été modernisé. Certains modèles s'ouvrent grâce à des boutons ou des ouvertures faciles, ce qui simplifie l'enfilage pour les personnes âgées.



La chemise de nuit est donc une tenue de nuit pratique et qui s'adaptera à toutes les saisons. Mais elle n'est pas la seule option existante, puisque le pyjama est également apprécié des seniors.



Le pyjama, un classique intemporel

Le pyjama est un grand classique et se trouve présent dans la majorité des dressings. Son aspect traditionnel en rassurera plus d'un. Par ailleurs, il n'est pas rare que les seniors aient froid dans le bas du dos. Un pyjama ajusté ou légèrement trop grand permettra de recouvrir toutes les parties du corps.



Il s'agit souvent d'un habit simple à mettre. En cas de difficultés à lever une jambe, il suffira de s'asseoir pour enfiler pantalon. Certains hauts sont également pensés de façon à ce que les ainés ne risquent pas de perdre leur équilibre. Conçus avec une ouverture spéciale, certains pyjamas permettent de limiter les gestes et les positions risquées.



Et dans le but d'éviter les irritations, il demeure recommandé d'opter pour du coton hypoallergénique. Ainsi, le confort sera optimal tout au long de la nuit. Autre avantage de cette tenue de nuit, elle protège les draps d'éventuelles salissures.



La grenouillère, pour se protéger en cas d'incontinence

Autre option, la grenouillère. Cette tenue n'est pas exclusivement réservée aux bébés et permet de ne pas avoir froid aux pieds durant la nuit. Il faut aussi savoir que, contrairement à tout autre vêtement pour dormir, elle protègera mieux une personne



Pourquoi ? Parce que la couche pour adultes sera mieux maintenue. En revanche, il peut s'avérer complexe de la retirer, notamment dans le cas où une personne âgée aurait des problèmes liés à la mobilité.



Quelle matière pour une tenue de nuit confortable ?

