Proches aidants : un guide pour vous aider à prendre du répit

Vous aidez un proche en perte d'autonomie, malade ou en situation de handicap ? Vous avez besoin de souffler un peu ? Pour répondre aux difficultés des aidants au quotidien, mais surtout à leur besoin de répit, le ministère des Solidarités et de la Santé publie le guide Besoin de répit composé de 17 fiches-repère qui présente les solutions de répit existant actuellement.





Organisé en rubriques correspondant aux différents besoins de l'aidant, ce guide s'adresse également aux professionnels et aux bénévoles qui accompagnent les aidants pour leur permettre de les orienter vers les solutions présentées dans ces fiches.



Ces fiches-repères sont illustrées par des exemples concrets de solutions de répit existant actuellement, qu'il s'agisse de dispositifs nationaux ou d'initiatives locales exemplaires.



Les rubriques du guide Besoin de répit

Le guide Besoin de répit est organisé en 7 rubriques et 17 fiches-repère pour vous aider :

- J'ai besoin d'informations et de ressources : Dispositifs d'information à destination des proches aidants ; Plateformes d'accompagnement et de répit ; Aides financières à destination des aidants et des aidés.

- J'ai besoin de relai et de soutien à domicile : Suppléance à domicile, relayage et temps libéré ; Forfait temps libre ; Répit parental : Passerelle Assist'Aidant.

- J'ai besoin de relai et de soutien la nuit : Garde itinérante et soins à domicile la nuit ; Accueil de nuit.

- J'ai besoin de relai et de soutien à l'extérieur du domicile : Accueil familial ; Accueil de jour ; Hébergement temporaire ; Maison de répit et Équipe mobile de répit ; Halte – répit.

- J'ai besoin d'échanger et de partager : Lieux et réseaux de partage et d'expression entre pairs ; Ateliers Artistiques pour les jeunes aidants.

- J'ai besoin de vacances : Séjours vacances répit.

- Autres dispositifs : Téléassistance à domicile ; Foyer restaurant.



Certaines rubriques sont complétées par des « zooms » sur des dispositifs existants donnés à titre d'exemple qui ne font pas l'objet d'une généralisation sur le territoire.



À noter : un groupe de travail piloté par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a élaboré ces fiches-repère et veillera à leur mise à jour. L'ensemble pourra être complété chaque année, selon le développement et les évolutions des différents dispositifs, en lien avec les besoins des aidants.



