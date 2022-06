Article publié le 07/06/2022 à 05:49 | Lu 263 fois Prix Silver Valley 2022 : Lovis, lauréat de la catégorie médico-social et sanitaire





Le prix Silver Valley, récompense les innovations françaises les plus prometteuses au service de l’avancée en âge de la population, enjeu majeur des prochaines décennies en France et en Europe. Lovis, lauréat de la catégorie médico-social et sanitaire, accompagne la montée en flèche des soins médicaux sur-mesure pouvant être apportés partout en France y compris dans les déserts médicaux.

En 2019, Lovis faisait le constat de l'état alarmant de la santé orale des seniors. Le personnel en établissements étant démuni face au manque de moyens humains et matériels, certaines des technologies disponibles ne sont pas exploitées et le cadre d'exercice en mobilité des chirurgiens-dentistes est trop flou.



Dans cet esprit, la solution Lovis care est une plateforme qui permet à n’importe qui de réaliser des bilans bucco-dentaires gratuitement en ligne ! Elle propose une interface dédiée pour les structures d’accompagnement.



Elle offre la possibilité d’établir des demandes de prise en charge à des praticiens en tenant compte : de la situation bucco-dentaire des patients et de leur niveau de dépendance (mobilité et troubles cognitifs) et des structures les prenant en charge selon leur plateau technique (niveau d’équipement et d’accessibilité). Lovis a remporté 20.000 €



Au terme d’une première sélection, douze projets avaient été retenus par un premier jury. Aujourd’hui, trois projets viennent d’être désignés lauréats. L’évaluation des candidatures a suivi une méthodologie développée en partenariat avec CentraleSupelec. Chaque projet a été soumis à 4 jurys privilégiant 4 critères essentiels : robustesse, utilité, innovation, seniors (cf méthode R.U.I.S).



Pour Nicolas Menet, directeur général de Silver Valley : "Les projets primés cette année se caractérisent par leur capacité à apporter des solutions sociétales à forte valeur ajoutée ».









