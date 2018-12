Article publié le 03/12/2018 à 08:36 | Lu 139 fois Prix B2V 2018 : deux lauréats récompensés dans le domaine de l'aide aux jeunes aidants familiaux Le Prix B2V - Solidarité Prévention Autonomie - a été remis le 27 novembre 2018 aux associations l'Envol et la Fondation Edith Seltzer pour leur engagement auprès des aidants familiaux. Rappelons que depuis 2011, ce Prix illustre, le soutien du groupe de protection sociale auprès des acteurs de terrain. Chaque lauréat a reçu une dotation de 25.000 euros qui devrait leur permettre de faire avancer ou pérenniser leurs actions.

Les aidants familiaux représentent en France aujourd’hui, onze millions de personnes, qui aident au quotidien un membre de leur famille ou un proche âgé, handicapé, malade, voire atteint d'une pathologie très invalidante, telle que la maladie d'Alzheimer.



Dans ce contexte, et pour cette édition, le Prix B2V s’est intéressé à un profil d'aidant relativement méconnu du grand public : celui des mineurs aidants. Si, cela existe… En effet, très jeunes, certains mineurs doivent endosser le très lourd rôle d'aidants envers un de leurs parents, un frère ou une sœur malade ou souffrant d'un handicap.



Ces jeunes n'ont souvent pas conscience du poids qu'ils portent et n'évoquent jamais leurs problèmes. Cela peut impacter leur santé psychologique et physique avec la survenue d’insomnie, de fatigue, de douleurs chroniques, de sentiment d'isolement, de difficultés de concentration. Selon certaines estimations, il y aurait déjà 280.000 aidants de moins 18 ans en France !



Cette problématique des jeunes aidants constitue à elle seule un véritable enjeu de société. Leur situation est encore peu connue en France notamment parce qu'il est difficile de les identifier. Il y a va de la responsabilité de tous les acteurs d'agir pour aider ces jeunes : l'éducation nationale, les maisons des adolescents, les associations, les services sociaux...



Lors de cette septième édition, le Prix B2V a récompensé deux associations réalisant des actions concrètes et innovantes à destination de ces jeunes aidants. Elles ont chacun reçu la somme de 25.000 euros. De l'argent qui devrait leur permettre de faire avancer ou pérénniser leurs actions .



L'association parisienne L'envol (l’un des deux lauréats) organise, chaque année depuis 2016, des séjours pour les familles des enfants malades accompagnées de ces derniers et une semaine dédiée aux fratries, sans l'enfant malade. Ces séjours sont entièrement gratuits. L'Envol utilise la thérapie récréative (travail sur le défi par choix, la confiance en soi, la résilience) au travers d'activités sportives, culturelles et artistiques adaptées.



De son côté, pour repérer les jeunes aidants et leur faire prendre conscience de leur position d'aidant et les soutenir via des outils d'accompagnement adaptés, La Fondation Edith Seltzer (le second lauréat) assure une mission de soins, d'accompagnement, de réinsertion et de formation, notamment auprès de personnes malades, handicapées et en difficultés sociales.



Les actions de la fondation gapençaise sont les suivantes : un travail partenarial avec des acteurs Jeunesse et sanitaires pour le repérage et l'orientation des jeunes, des réunions d'information/formation des professionnels pour sensibiliser sur la problématique des jeunes aidants, des actions de sensibilisation des jeunes par des actions « flash » dans les 25 collèges et lycées du département, un forum grand public et professionnels sur le thème des jeunes aidants.











