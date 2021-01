Article publié le 28/01/2021 à 01:00 | Lu 124 fois Prix "1000 Smiles" Orpea 2020 : les trois lauréats





Le groupe de maisons de retraite Orpea vient de dévoiler les trois lauréats des Prix « 1 000 smiles » qui visent à récompenser les initiatives originales mises en œuvre dans ses établissements européens (Espagne, Belgique et Autriche) en 2020. Présentation.

Comme le rappelle le communiqué du groupe, ces Prix spécialement créés par le Orpea en 2020, visent à récompenser les initiatives originales mises en œuvre dans ses établissements européens pour donner le sourire, l’énergie et l’optimisme aux résidents, patients et collaborateurs tout au long de cette année particulière.



En tout, toujours selon le communiqué, 69 candidatures ont été soumises par les équipes de dix pays*. Ensuite, un jury réunissant sept collaborateurs issus de différents métiers du Groupe a sélectionné les lauréats sur leur originalité, leurs critères d’impact, de reproductibilité et d’efforts supplémentaires nécessaires à leur mise en œuvre.



Au vu de la qualité et de la diversité des initiatives, le jury a remis trois Prix :



Résidence Loreto, Espagne (Madrid), pour son projet de « tableaux vivants » : reconstitutions réelles de tableaux de leur choix par les résidents d’une maison de retraite : sélection des œuvres, création des accessoires, choix des décors, poses et prises de vues. Un projet complet sur plusieurs semaines qui a animé tous les résidents et les équipes pour des résultats très impressionnants.



Résidence Koala, Belgique (Deurne), pour ses chariots élévateurs de chantier placés devant la résidence, permettant aux familles de résidents de voir leurs proches confinés dans leurs chambres au

premier confinement. Ce projet a suscité beaucoup d’émotion pour ces retrouvailles.



Senecura Villach, Autriche, pour son projet intergénérationnel « 1 000 drawings, 1 000 smiles ».

Les enfants et les familles des environs de la maison de retraite ont été sollicités pendant la première

vague du confinement pour poster sur les réseaux sociaux des lettres et des dessins à l’attention des

personnes âgées qui, à leur tour, leur ont répondu par des messages vidéos. L’expression de liens

intergénérationnels précieux.



*Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suisse











