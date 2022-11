Prévenir les maladies bucco-dentaires quand on est seniors Avec l'âge, il est important pour les seniors d'accorder une attention particulière à leur santé. Qu'il s'agisse de douleurs au dos, de problèmes de circulation sanguine ou d'éventuels soucis dentaires, la prévention permettra de traiter ces maux avant même leur apparition. Pour vous aider à conserver vos dents en bonne santé, quelques gestes du quotidien vous permettront de garder un beau sourire le plus longtemps possible.









Consulter régulièrement un spécialiste de la santé bucco-dentaire



De même, si vous avez besoin d'un implant dentaire, votre dentiste peut vous conseiller un stomatologue qui déterminera la possibilité de poser un implant en fonction de la solidité de vos os. De la même manière qu'il est conseillé d'avoir un médecin généraliste qui vous suit régulièrement, les spécialistes conseillent aux seniors de consulter un professionnel de la santé dentaire au moins une fois par an.En cas de mauvais état de vos dents, n'attendez pas pour trouver un dentiste à Vannes ou ailleurs en France. Ce dernier établira un diagnostic et trouvera le traitement adéquat pour soigner votre dentition.De même, si vous avez besoin d'un implant dentaire, votre dentiste peut vous conseiller un stomatologue qui déterminera la possibilité de poser un implant en fonction de la solidité de vos os.

Prendre soin de son alimentation



En vieillissant, il est important pour les seniors de veiller à conserver de bonnes règles d'hygiène dentaire. On le sait, mais il est toujours bon de le répéter, les spécialistes de la santé bucco-dentaire préconisent de se laver les dents 2 à 3 fois par jour, après chaque repas.Cela permettra d'éliminer les bactéries et d'éviter la formation de plaque dentaire qui peuvent générer des maladies et des infections De même, les dentistes conseillent l'utilisation de fil dentaire, de brossettes ou d'un jet dentaire à raison d'une fois par jour pour nettoyer les zones interdentaires des résidus alimentaires qui peuvent s'y installer.Attention, en cas d'appareil dentaire, veillez à utiliser des produits adaptés qui n'abimeront pas votre prothèse.

Arrêter de fumer et moins boire… Véritable fléau pour les dentistes, le tabac représente un ennemi pour les dents. Les inconvénients sont nombreux, comme la coloration jaune des dents, les risques de cancer ou d'agressions des gencives. De même, l'usage de l'alcool de manière régulière peut altérer l'état de vos dents, mais également votre état de santé général.

Diminuer l'usage des bains de bouche Habitude pour de nombreux patients, le bain de bouche est une solution qui en cas d'utilisation prolongée peut altérer la flore buccale. Les dentistes conseillent son usage uniquement en cas d'infection ou d'un aphte.



Si vous souffrez d'une mauvaise haleine ou de problèmes dentaires récurrents, consultez votre dentiste. Il vous prescrira un traitement adéquat et choisira, si besoin, un bain de bouche adapté à votre situation.

Adapter votre protection de santé Avec un recours au soin supérieur à la moyenne, les seniors sont amenés à se rendre chez un praticien médical de manière plus régulière. C'est pourquoi il est important de choisir une mutuelle adaptée à votre situation.



En effet, les soins dentaires peuvent rapidement devenir coûteux. Avant de choisir votre mutuelle, réalisez des devis auprès de plusieurs prestataires et comparez les prestations proposées par chacun. En fonction de vos dépenses à venir, vous pourrez choisir la formule qui correspond le mieux à votre situation de santé.



Signe de vie et esthétique, les seniors disposent aujourd'hui de nombreuses solutions pour conserver leur sourire intact et continuer de croquer la vie… à pleine dent !

Article publié le 29/11/2022 à 08:13 | Lu 49 fois