Présidentielles : la quasi-totalité des seniors ira voter





Dans le cadre de Silver Vox, grande étude* sur les plus de 50 ans et leurs envies, leurs modes de vie, leurs comportements sociétaux, etc., CSA Research s’est penché sur l’engagement citoyen des plus de 50 ans. Résultat : la quasi-totalité (93%) des plus de 50 ans ira voter dimanche prochain.

A chaque nouvelle grande élection, la thématique du « vote gris », le vote des plus de 50 ans, s’invite dans les médias.



Normal, puisque cette population est de plus en plus nombreuse avec le vieillissement de la France et qu’en plus, ces trois ou quatre générations de Français ont toujours eu l’habitude de se rendre aux urnes.



Selon cette grande étude Silver Vox réalisée par l’institut de sondage CSA Research, « les plus de 50 ans » serait une « population inquiète mais engagée ». Entre pandémie, guerre en Ukraine, risques d’inflation, baisse du pouvoir d’achat, etc. Il y a de quoi !



Ainsi, près des deux-tiers (62%) de ces sondés de plus de 50 ans seraient pessimistes à l’égard de la société française. Ils seront néanmoins une très large majorité (93%) à accomplir leur devoir de citoyen et se rendront aux urnes pour l’élection présidentielle de dimanche prochain.



Si voter est, pour 90% d’entre eux, l’action citoyenne par excellence, ils sont également engagés auprès de leurs proches (64% s’occupent d’un proche en difficulté), solidaires à travers le don aux associations (59%) et à des sans-abris dans la rue (33%) et investis dans des causes environnementales (32%) ou associations caritatives (30%).



*Etude CSA réalisée du 23 février au 2 mars 2022, auprès d’un échantillon national représentatif de 1 004 Français âgés de 50 ans et plus (représentativité assurée par la méthode des quotas sur les critères suivants : sexe, âge, profession de l’individu, région et taille d’agglomération) et de 202 actifs âgés entre 45 et 49 ans (représentativité assurée par la méthode des quotas sur les critères suivants : sexe, profession de l’individu et région.)









