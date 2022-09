Article publié le 01/09/2022 à 03:00 | Lu 29 fois Préparer l'arrivée de l'automne en célébrant la nature écossaise !





Alors que le mois d’aout tire à sa fin, la rentrée se profile à l’horizon… Les petits-enfants rentrent à l’école et les parents retournent au bureau. C’est le moment idéal pour les grands-parents de profiter de cette période pour organiser de petites escapades à l’étranger. Et pourquoi pas l’Ecosse et sa nature verdoyante.

Cinq expériences nature à découvrir cet automne en Ecosse



• E-Bike Safari in the Cairngorms National Park

Vous souhaitez ajouter un peu d'adrénaline à votre expérience d'observation de la faune ? Wildlife Discovery propose le premier safari animalier à vélo électrique de montagne du Royaume-Uni. Les clients sont guidés à travers l'impressionnant parc national de Cairngorms à la recherche du meilleur de la faune écossaise tout en réduisant leur empreinte carbone.



• Galloway Forest Park

Le Galloway Forest Park est le plus grand parc forestier de Grande-Bretagne, souvent appelé "les Highlands des Lowlands". Le parc abrite d'anciennes forêts spectaculaires, des paysages somptueux et une faune locale très diversifiée. Que ce soit pour la marche, le vélo ou la pêche, le parc forestier de Galloway a de quoi plaire à tout le monde.



• Japanese Garden at Cowden

Le jardin japonais de Cowden est le premier et le seul jardin de cette taille et de cette envergure à avoir été conçu par une femme. Il reste un pont unique et tout à fait authentique entre les cultures écossaise et japonaise. Le jardin consiste en plusieurs hectares de paysage d'influence japonaise, avec un chemin périphérique autour d'un petit loch et vingt hectares supplémentaires de forêt, idéal pour profiter de paisibles promenades automnales.



• Alladale Wilderness Reserve

La réserve naturelle d'Alladale, qui s'étend sur 100 kilomètres carrés de montagnes escarpées, de forêts, de rivières et de lochs, est située au cœur des Highlands écossaises. Alladale organise régulièrement des retraites de ré-ensauvagement. C'est donc un endroit fantastique pour découvrir les avantages du rewilding, observer la faune et la flore et se connecter à la nature.



• Glen Dye School of Wild Wellness and Bushcraft

Glen Dye est un domaine privé comprenant plusieurs gîtes et chalets de vacances entourés de forêts sauvages sur les rives de la rivière Dye. Pendant votre séjour dans ces superbes hébergements - un tout nouveau Coach House pour 12 personnes sera bientôt disponible ! - visitez l'école de bien-être naturel et sauvage (School of Wild Wellness and Bushcraft) qui propose des ateliers de cueillette de nourriture, de baignade, de menuiserie et d'aventure en plein air.



Les nouveautés...



• Gleneagles x Macallan

L'hôtel le plus emblématique d'Écosse, Gleneagles, s'est associé à l'une des distilleries les plus réputées d'Écosse, The Macallan, pour lancer une gamme d'expériences luxueuses en pleine nature à Auchterarder, dans le Perthshire. Les visiteurs pourront profiter de deux dômes spectaculaires installés au bord d'un petit loch voisin et s'offrir un pique-nique raffiné accompagné d'un verre de Macallan.



• Explorez les Highlands écossaises avec Slow Adventure

Après son lancement cet été, Slow Adventure propose aux voyageurs des séjours variés qui rétablissent l'équilibre entre l'homme et la nature. En se concentrant sur le slow travel et en travaillant avec les communautés locales, les visiteurs peuvent faire la différence tout en profitant d'une expérience inoubliable dans les Highlands écossaises.



Le saviez-vous…



• Saughton Park est le premier parc à énergie renouvelable d'Édimbourg ?

Saughton Park est l'un des joyaux cachés d'Édimbourg, situé près de Gorgie. Ces 48 acres de verdure abritent le plus grand parc de skateboard d'Écosse, une aire de jeu moderne et créative, et sont alimentés par un système innovant micro-hydroélectrique !



• L'Écosse possède la plus haute haie du monde ?

Reconnue par le Livre Guinness des records comme la plus haute haie du monde, la haie de hêtres de Meikleour, dans le Perthshire, a été plantée en 1745. Elle mesure un tiers de mile (530 m) de long et 30 m de haut. On pense que les hommes qui l'ont plantée ont été appelés à se battre lors de la rébellion jacobite et qu'aucun d'entre eux n'est revenu vivant. En guise d'hommage, les arbres ont été conservés et la haie est devenue un mémorial vivant.



• La traduction gaélique de Glasgow est "Cher endroit vert" ou ‘Dear Green Place’ ? Glasgow porte bien son nom ! Avec plus de 90 parcs et jardins, il n'est pas étonnant que Glasgow soit connue comme le « Cher Endroit Vert ». Lors d'une visite à Glasgow, les visiteurs peuvent profiter du paysage en visitant Kelvingrove Park, Pollok Country Park, Victoria Park, et bien d'autres encore...



Pour plus d’informations sur les différentes destinations et activités en Écosse, rendez-vous sur

Vous souhaitez ajouter un peu d'adrénaline à votre expérience d'observation de la faune ? Wildlife Discovery propose le premier safari animalier à vélo électrique de montagne du Royaume-Uni. Les clients sont guidés à travers l'impressionnant parc national de Cairngorms à la recherche du meilleur de la faune écossaise tout en réduisant leur empreinte carbone.Le Galloway Forest Park est le plus grand parc forestier de Grande-Bretagne, souvent appelé "les Highlands des Lowlands". Le parc abrite d'anciennes forêts spectaculaires, des paysages somptueux et une faune locale très diversifiée. Que ce soit pour la marche, le vélo ou la pêche, le parc forestier de Galloway a de quoi plaire à tout le monde.• Japanese Garden at CowdenLe jardin japonais de Cowden est le premier et le seul jardin de cette taille et de cette envergure à avoir été conçu par une femme. Il reste un pont unique et tout à fait authentique entre les cultures écossaise et japonaise. Le jardin consiste en plusieurs hectares de paysage d'influence japonaise, avec un chemin périphérique autour d'un petit loch et vingt hectares supplémentaires de forêt, idéal pour profiter de paisibles promenades automnales.La réserve naturelle d'Alladale, qui s'étend sur 100 kilomètres carrés de montagnes escarpées, de forêts, de rivières et de lochs, est située au cœur des Highlands écossaises. Alladale organise régulièrement des retraites de ré-ensauvagement. C'est donc un endroit fantastique pour découvrir les avantages du rewilding, observer la faune et la flore et se connecter à la nature.Glen Dye est un domaine privé comprenant plusieurs gîtes et chalets de vacances entourés de forêts sauvages sur les rives de la rivière Dye. Pendant votre séjour dans ces superbes hébergements - un tout nouveau Coach House pour 12 personnes sera bientôt disponible ! - visitez l'école de bien-être naturel et sauvage (School of Wild Wellness and Bushcraft) qui propose des ateliers de cueillette de nourriture, de baignade, de menuiserie et d'aventure en plein air.L'hôtel le plus emblématique d'Écosse, Gleneagles, s'est associé à l'une des distilleries les plus réputées d'Écosse, The Macallan, pour lancer une gamme d'expériences luxueuses en pleine nature à Auchterarder, dans le Perthshire. Les visiteurs pourront profiter de deux dômes spectaculaires installés au bord d'un petit loch voisin et s'offrir un pique-nique raffiné accompagné d'un verre de Macallan.Après son lancement cet été, Slow Adventure propose aux voyageurs des séjours variés qui rétablissent l'équilibre entre l'homme et la nature. En se concentrant sur le slow travel et en travaillant avec les communautés locales, les visiteurs peuvent faire la différence tout en profitant d'une expérience inoubliable dans les Highlands écossaises.Saughton Park est l'un des joyaux cachés d'Édimbourg, situé près de Gorgie. Ces 48 acres de verdure abritent le plus grand parc de skateboard d'Écosse, une aire de jeu moderne et créative, et sont alimentés par un système innovant micro-hydroélectrique !Reconnue par le Livre Guinness des records comme la plus haute haie du monde, la haie de hêtres de Meikleour, dans le Perthshire, a été plantée en 1745. Elle mesure un tiers de mile (530 m) de long et 30 m de haut. On pense que les hommes qui l'ont plantée ont été appelés à se battre lors de la rébellion jacobite et qu'aucun d'entre eux n'est revenu vivant. En guise d'hommage, les arbres ont été conservés et la haie est devenue un mémorial vivant.Glasgow porte bien son nom ! Avec plus de 90 parcs et jardins, il n'est pas étonnant que Glasgow soit connue comme le « Cher Endroit Vert ». Lors d'une visite à Glasgow, les visiteurs peuvent profiter du paysage en visitant Kelvingrove Park, Pollok Country Park, Victoria Park, et bien d'autres encore...Pour plus d’informations sur les différentes destinations et activités en Écosse, rendez-vous sur www.visitscotland.com/.









Dans la même rubrique < > Promenade botanique dans la Sarthe en septembre Rentrée 2022 : une pause "culturelle" dans les Alpes-de-Haute-Provence (partie 2)