Article publié le 05/07/2019 à 11:46 | Lu 56 fois Pouvoir d'achat des retraités : une belle initiative locale à Issy-les-Moulineaux La mairie d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) près de Paris a adopté cette semaine une aide exceptionnelle de 300 euros, par l'intermédiaire de son CCAS pour les retraités à revenu modéré qui ne bénéficieront pas de l'annulation de la hausse de la CSG sur les pensions de retraites, ainsi que pour les personnes en situation de handicap. Une belle initiative au niveau local.

Le maire de droite d’’Issy-les-Moulineaux André Santini, en place depuis 1980, a souhaité faire un geste auprès des oubliés de la politique du président Emmanuel Macron.



Dans les faits, grâce à cette attribution exceptionnelle de 300 euros, la mesure, adoptée à l'unanimité par le conseil municipal, vise à soutenir les Isséens dont les revenus sont légèrement supérieurs à ceux fixés par la loi du 24 décembre 2018 annulant la hausse de la CSG pour certaines catégories de retraités.



Et le communiqué de la mairie de rappeler « que les retraités ont été particulièrement touchés par les mesures prises récemment au niveau de l'État et les personnes handicapées doivent faire face à des charges spécifiques qui ne sont pas pris en charge par les dispositifs d'aides ».



Dans la pratique, cette nouvelle mesure concerne les personnes habitant Issy-les-Moulineaux depuis plus d'un an, retraitées dont le revenu fiscal de référence est compris entre 22.580 et 27.650 euros pour une personne seule et entre 34.636 et 39.640 euros pour un couple.



Pour en bénéficier, les personnes concernées doivent se faire connaitre auprès du CCAS d'Issy-les-Moulineaux. Précisons que la ville n’est quasiment pas endettée, ce qui lui permet de réaliser cet effort pour ses habitants.











