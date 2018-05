Article publié le 31/05/2018 à 11:07 | Lu 106 fois Point P : un catalogue dédié au maintien à domicile L’un des points clés du maintien à domicile des ainés est le fait que leur logement soit adapté à leurs besoins et qu’il facilite le « rester chez soi sans danger ». Pour ce faire, il convient souvent d’effectuer des travaux d’aménagement. Une tendance lourde dans l’habitat des seniors. C’est la raison pour laquelle l’enseigne de bricolage Point P vient de publier un catalogue dédié à l’habitat facile à vivre.

Dans un monde qui vieillit et avec une population senior grandissante qui souhaite -fort légitiment- vivre le plus longtemps possible chez elle, le fait d’adapter et d’aménager son logement en conséquence est devenue une tendance de fond dans l’habitat des seniors. Ce qui était marginal il y a encore quelques années s’impose aujourd’hui comme la norme.



Naturellement, de nombreuses solutions existent sur le marché pour répondre à cette demande. Et chaque année, les marques et les industriels développent de nouveaux produits visant à correspondre à ce marché en plein explosion. Pour autant, pas toujours simple de s’y retrouver.



C’est dans cet esprit que Point P vient de publier son catalogue Habitat Confort. L’enseigne y présente tous les produits permettant de rénover, adapter et aménager son habitat ainsi que de nombreuses informations sur la règlementation, la fiscalité, les aides, les principaux organismes... A priori ce catalogue est destiné aux professionnels mais rien ne vous empêche d’y jeter un coup d’œil.



Ce catalogue a été conçu pour apporter toute l’aide nécessaire aux clients qui veulent aménager leur domicile pour une meilleure accessibilité, qu’elle soit liée à l’âge, au handicap ou tout simplement à un souhait de disposer d’un habitat plus fonctionnel. Les pages produits sont complétées de nombreuses pages inspirationnelles pour valoriser les solutions proposées et permettre ainsi au client final de mieux se projeter. Disponible téléchargement sur pointp.fr