Article publié le 23/02/2022 à 01:00 | Lu 118 fois Plurial Novilia : élargissement de son écosystème à destination de ses locataires seniors





Trois ans après le lancement de sa gamme Senior+, Plurial Novilia (groupe Action Logement) dresse un premier bilan et dévoile les contours de son offre élargie, intégrant désormais de nouveaux partenaires et de nouveaux services. Regroupant les produits et services développés depuis de nombreuses années par le bailleur social à destination de ses locataires les plus âgés, Senior+ a non seulement permis de structurer l’offre mais aussi de mieux la faire connaître auprès de ses bénéficiaires potentiels.

Comme le rappelle Alain Nicole, Directeur Général de Plurial Novilia, « l’INSEE estime qu’en 2035, 31% de la population française aura plus de 60 ans, dont près de 14% plus de 75 ans. Pour les bailleurs sociaux, anticiper ce vieillissement est essentiel car nos locataires vont évidemment être concernés, et il faut donc avoir à la fois un patrimoine adapté à leur éventuel changement de condition physique, mais aussi des services pour accompagner le maintien à domicile, sécuriser le quotidien, etc… ».



Une approche globale de la question du vieillissement

En l’espace d’une décennie, la part des locataires de plus de 60 ans de Plurial Novilia s’est accentuée de manière considérable, allant jusqu’à atteindre plus de 32% dans certains secteurs comme le quartier des Châtillons.



Pour répondre à cette nouvelle donne, le bailleur s’est engagé à la fois dans un vaste plan d’adaptation de son patrimoine existant (avec en moyenne 400 adaptations de logements pour les seniors et/ou les personnes à mobilité réduite par an), dans le développement d’une offre neuve dédiée (pavillons locatifs ou logements individuels adaptés, immeubles intergénérationnels, résidences seniors), et enfin dans la mise en place d’une offre de services élargie, permettant à la fois de faciliter le maintien à domicile et de conserver un lien social régulier.



« On a bien vu lors de la crise sanitaire, et notamment lors des différents confinements successifs, à quel point le logement peut devenir un piège pour des personnes isolées ou limitées dans leurs mouvements », explique Nicolas Bourgeois, Responsable du DSU chez Plurial Novilia.



« Si nos équipes s’efforcent de rester au contact de nos locataires les plus fragiles, nous avons voulu développer notre écosystème autour de cette question, et proposer des solutions pour faciliter le quotidien des plus âgés ».



Renouvellement de conventions et nouveaux partenariats

A travers son offre Senior+, Plurial Novilia souhaite donner plus de visibilité aux nombreux services auxquels ce public peut accéder, grâce notamment aux partenariats mis en place avec le riche tissu associatif local.



Création de salles de convivialité, organisation d’ateliers sur le « bien vieillir » ou la prévention des chutes, mise en place d’ambassadeurs de convivialité en partenariat avec Unis Cité, déploiement de « binômes intergénérationnels » avec Ensemble 2 Générations…



« Depuis 3 ans nous avons également souhaité proposer de nouveaux services comme de l’aide au portage de courses à domicile avec Vitalliance, ou un service de mobilité verticale avec la Protection

Civile de la Marne pour permettre aux personnes en situation de handicap physique de descendre et remonter chez eux en cas d’arrêt d’ascenseur ou de travaux d’entretien », reprend Nicolas Bourgeois.



« Nous travaillons également à promouvoir les actions de bénévolat des Petits Frères des Pauvres

auprès de nos locataires souffrant d’isolement ».



L’association Les Petits Frères des Pauvres pourra ainsi déployer un accompagnement ciblé à destination des personnes âgées isolées identifiées par le bailleur. Ce suivi pourra se faire soit de manière physique soit via du soutien téléphonique.



Le dispositif Solitud’écoute, proposant un espace d’écoute bienveillante anonyme aux plus de 50 ans en situation d’isolement et de précarité, sera également promu par Plurial Novilia auprès de ses locataires.



A ce volet « lien social » s’ajoute également un volet plus technique, avec par exemple l’offre de téléassistance Présence Verte, proposant une action complète alliant sécurité, proximité, convivialité, secours, information et soutien psychologique, ou encore les systèmes de domotique SOLINNOV, avec installation de caméras ou de capteurs dans les logements pour les rendre plus sûrs, plus confortables et plus adaptés au quotidien de leurs occupants.



Le groupe travaille également pour la mise en place d’un partenariat avec Envie Autonomie, entreprise sociale et solidaire spécialisée dans le conseil et l’aménagement du domicile, et qui s’appuie sur du matériel médical récupéré et reconditionné afin de favoriser l’autonomie des personnes en situation de vieillissement et nouvellement installées dans la Marne.



En plus d’interventions sur site réalisées à la demande des locataires, des ateliers seront organisés tout au long de l’année au sein du patrimoine de Plurial Novilia afin de sensibiliser le public aux aides techniques et plus largement aux vertus de l’économie circulaire.



Une nouvelle organisation expérimentée en proximité

Pour faciliter l’élargissement du déploiement et de l’appropriation de ces services sur le terrain, le groupe expérimente depuis l’an dernier « A la Carte » sur plusieurs agences de proximité – à commencer par celles de Tinqueux et d’Épernay. Pour cela, des « référents seniors » volontaires ont

été identifiés. Ils ont vocation à être un relais de proximité au sein des agences.



La plateforme « A la Carte », déployée en partenariat avec la start-up Hakisa, permet de centraliser l’essentiel des informations pratiques (contacts utiles, lien vers l’Espace Clients Plurial Novilia, coordonnées des commerces de proximité ou des services publics…), des services dématérialisés mais aussi les agendas des animations et ateliers organisés par Plurial Novilia et ses partenaires accessibles près des clients.



Nouvelles livraisons de programmes de logements adaptés

Enfin, parallèlement, le bailleur social poursuit sa démarche en faveur d’un habitat senior adapté et innovant. Après les pavillons collectifs senior de La Haubette à Tinqueux, ou encore les Maisons Connectées de Bezannes et leur expérimentation autour de la domotique, plusieurs projets sont venus illustrer cette approche jamais dogmatique qui fait la marque de fabrique de Plurial Novilia.



Ainsi, à Saint-Brice-Courcelles, le projet de la Résidence Alain Lescouet a été l’occasion d’imaginer un lieu entièrement tourné autour du quotidien des seniors. Loin des idées reçues, les 55 logements proposent des appartements de toutes tailles permettant d’accueillir des personnes seules comme des couples, mais aussi des parkings en sous-sol et un véhicule en autopartage pour permettre aux seniors de rester mobiles, une terrasse commune et une salle de convivialité.



Un gardien est présent sur le site et des animations gratuites sont réalisées chaque semaine par la société Verveine Citron afin de favoriser les échanges entre les résidents et maintenir un lien social vivace.



Dans le quartier des Châtillons à Reims, actuellement au cœur d’un grand projet de réhabilitation dans le cadre de l’ANRU 2, Plurial Novilia a imaginé en partenariat avec le Living Lab ActivAgeing de l’Université de Technologie de Troyes un concept d’habitat partagé autour de 18 logements indépendants répartis sur deux étages de la Tour des Argonautes.



Organisés autour de 6 îlots de 3 logements, ces lieux de vie permettent de garder un logement autonome tout en partageant une pièce à vivre qui constitue un lieu de rencontre et de passage. La solidarité entre les foyers est ainsi favorisée. Ces lieux mutualisés sont vecteurs d’entraide, de partage et constituent un soutien majeur pour les familles et les aidants



Le groupe s’appuie également sur Verveine Citron pour l’organisation de rencontres entre les demandeurs d’un même îlot afin de créer du lien social et favoriser la réussite de ce mode de vie. Une mission de médiation et d’accompagnement permet également de recueillir les attentes, d’écouter les différents interlocuteurs au cours de discussions conviviales, identifier les désaccords afin d’y apporter

toute solution amiable permettant de pérenniser l’objectif du bien vivre ensemble.



Plus globalement, Verveine Citron facilite la création d’une cohésion de groupe afin d’aider chacun à prendre la place qu’il souhaite au sein dudit groupe, et de tisser des relations de proximité. Les locataires bénéficient également de l’ensemble des services proposés par Plurial Novilia au sein de

son offre « Senior + ».



Enfin, la Carsat Nord-Est a soutenu financièrement l’adaptation de travaux de 101 logements dans les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne et la Meuse, notamment pour l’aménagement des salles de bain (receveurs de douches adaptés, lavabos autoportants, WC à cuvette surélevée, barres d’appuis…), soit une aide moyenne de 2.247 euros pour chacun d’entre eux.



La Carsat contribuera également au financement de la réhabilitation globale de la Résidence autonomie Coubertin gérée par l’Arfo à Reims par 2 subventions Carsat et Cnav/Cnsa pour un total de 741.588 euros, représentant 26% du coût de l’opération.



« A travers ces différents projets et partenariats, nous faisons la démonstration que penser l’habitat senior et sa place dans la vie de la cité est tout sauf un cadre figé », conclut Johnny Huat, Directeur Général Délégué de Plurial Novilia.



« Notre rôle en tant que bailleur est d’ouvrir le champ des possibles et de fédérer les énergies, en faisant appel aux nombreux talents et associations de terrain, pour imaginer ensemble comment permettre aux seniors de continuer à vivre le mieux possible, en toute autonomie mais jamais de manière isolée ».









Dans la même rubrique < > Bricoler chez soi : tout ce qu'il faut savoir Villa Gabrielle, une résidence service seniors aux airs de Chanel à Asnières-sur-Seine