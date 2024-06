"Plaidoyer pour l'Emploi des Seniors - Lettre à mon DRH et à mon Directeur Général par Emmanuel Grimaud Emmanuel Grimaud, fondateur et président de Maximis Retraite et Maximis RH, annonce la publication de son ouvrage : “Plaidoyer pour l’emploi des Seniors : Lettre à mon DRH et à mon Directeur Général". Cet ouvrage s'attaque aux préjugés et à la méconnaissance entourant les sujets de l’emploi des Seniors. Emmanuel Grimaud propose également des solutions concrètes pour valoriser ces profils expérimentés dans l’entreprise.

Un appel aux DRH et DG à changer leur vision



Dans ce plaidoyer, Emmanuel Grimaud souligne l'importance de repenser l'intégration des profils seniors dans nos environnements de travail. "La valeur d’une femme ou d’un homme ne peut pas se réduire à un nombre d’années", déclare-t-il.



Ce plaidoyer vise à déconstruire les idées reçues et à montrer que les seniors ont beaucoup à offrir, tant sur le plan des compétences que de l'expérience. Les entreprises ont tout intérêt à adopter une politique de gestion des seniors plutôt qu’avoir recours à des plans de départs, humainement difficiles, souvent inefficaces et très onéreux.





Des solutions concrètes pour un bel avenir



Emmanuel Grimaud met en avant diverses pistes pour éviter le "coup d’arrêt tranchant” souvent imposé aux salariés en fin de carrière. Il prône une approche proactive, où les politiques d'entreprise sont pensées et organisées en amont pour favoriser un passage harmonieux vers la retraite.



Les solutions proposées incluent : le temps partiel, le cumul emploi-retraite et la retraite progressive. Autant d'options encore méconnues et sous exploitées permettant de maintenir l'engagement et la productivité des seniors, au bénéfice de l’entreprise.





Un enjeu économique et sociétal majeur



Le plaidoyer met en valeur l'impact positif de l'intégration des seniors sur les résultats des entreprises et la cohésion sociale. En ces temps de vieillissement de la population et de difficultés de recrutement , miser sur les profils seniors apparaît comme une stratégie gagnante.



Emmanuel Grimaud appelle les DRH et les dirigeants à "ouvrir plus encore leur esprit à cette réalité" et à initier une véritable révolution culturelle au sein de leurs entreprises.





Une expérience de terrain



"Lettre à mon DRH et à mon Directeur Général" s'appuie sur 20 ans d'expérience sur le terrain, des milliers de rencontres avec des seniors plein de ressources et des témoignages inspirants de directions qui ont su valoriser les profils seniors dans leur entreprise.





Publié le 18/06/2024 à 01:00 | Lu 206 fois







