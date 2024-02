Petit Potin : une nouvelle application qui favorise les liens et les échanges intergénérationnels Suite à la levée du dernier confinement qui a séparé des millions de familles et entraîné l'isolement, parfois dévastateur, des personnes âgées, l'heure est plus que jamais au renforcement des liens familiaux. Pour y contribuer, l'application Petit Potin propose un réseau social familial privé où chacun est libre d'échanger, de publier des photos et d'interagir avec les autres membres. En prime, la publication d'un journal mensuel, composé de l'intégralité des échanges et des publications du mois écoulé, envoyé automatiquement aux aînés de la famille.







L'élément déclencheur qui initia l'aventure Petit Potin ? Un projet familial datant de 2020. Proche de sa -grande- famille, Mathieu (jeune papa vivant en Alsace) a l'idée de réunir l'ensemble de ses cousins et cousines autour d'une application web afin de publier des photos et de donner des nouvelles à sa grand-mère, alors résidente en maison de retraite.



L'engouement est là, tant auprès des membres de son cercle proche et que des nouvelles familles, de plus en plus nombreuses, qui rejoignent l'application. Dans ce contexte, Mathieu travaille au perfectionnement de son projet avec un de ses cousins, spécialiste en développement d'application.



Et, quelques mois plus tard, c'est le lancement de Petit Potin au grand public. Dans la pratique cette application -qui ressemble un peu il est vrai à un groupe Whatsapp- vise à renforcer très facilement les liens familiaux.



Comment ? En favorisant les échanges, les partages de photos, les publications de messages et, plus globalement, les interactions sur un espace privé regroupant les membres d'une même famille. Sa valeur ajoutée ?



L'impression mensuelle et automatique de ces échanges, regroupés sous la forme d'un journal photo (jusqu’à 210 photos) et envoyés directement par La Poste aux grands-parents, bien plus à l'aise avec le support papier.



Pas suffisamment de partages et de publications pour atteindre les 16 pages ? Petit Potin a pensé à tout et compense le manque de matière par des photos en pleine page ainsi que des jeux (sudoku, mots-croisés, mots-mêlés).



« Parce que la famille est ce que vous avez de plus cher, Petit Potin souhaite renforcer encore les liens qui vous unissent. Grands-parents, parents, petits-enfants, tout le monde participe. Partagez avec vos proches des instants de votre vie à travers l’application. Nous nous occupons de tout le reste ! " assure le fondateur de cette appli.



En pleine expansion, Petit Potin travaille actuellement au développement de nombreuses nouveautés (dont une majeure) et proposera très prochainement une formule bi mensuelle.

Article publié le 20/02/2024 à 03:00 | Lu 228 fois



Dans la même rubrique < > Quand les grands-mères deviennent les ambassadrices... de la viande de veau ! Fondation Partage & Vie : la guerre des générations n'aura pas lieu (partie 2) Fondation Partage & Vie : la guerre des générations n'aura pas lieu (partie 1)