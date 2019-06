Article publié le 24/06/2019 à 04:28 | Lu 204 fois Personnes âgées : promouvoir l'accueil familial Face au vieillissement de la population, une convention va être signée le 28 juin prochain entre CetteFamille et Combles d'en France qui vise à bâtir une offre cohérente et répondre aux besoins et aux attentes des personnes âgées. En conjuguant leurs expertises, leurs compétences et savoir-faire, les deux entreprises souhaitent proposer de nouvelles possibilités d'accompagnement.

Dans un contexte de vieillissement des populations sans précédent dans l’histoire de l’Humanité, les collectivités cherchent de nouveaux moyens de développer des modes d'accueil à la fois respectueux des personnes âgées et soutenables économiquement.



Dans ce contexte, les associations et les entreprises ont fort à faire tant la demande de prise en charge est importante (et ce n’est que le début). Un peu partout, on le sait, les moyens manquent alors que les personnes âgées et leurs aidants cherchent des solutions alternatives contre la perte d'autonomie.



Troisième voie entre le maintien à domicile et la vie en établissement : l'accueil familial. Cette solution encore méconnue, s’avère pourtant parfaitement adaptée à bien des cas particuliers. Il faut savoir que de nos jours, plus de 10.000 accueillants familiaux agréés aident environ 20.000 personnes dépendantes, âgées, handicapées, malades ou convalescentes.



Dans la pratique, ces accueillants familiaux offrent une prise en charge professionnelle mais également, chaleureuse, économique et intergénérationnelle. Le tout, dans la proximité.



L'objectif étant de disposer des solutions concrètes pour accompagner le vieillissement de la population par une meilleure prise en charge de la dépendance, et pour le développement d'alternatives humaines adaptées aux enjeux de demain.



Cette convention, inscrite dans un mouvement continu de transformation, fera l'objet d'une évaluation trimestrielle. Elle ouvre « tout un champ de possibles, pour trouver des formes de solutions exprimant une nouvelle manière de vivre et partager ensemble, tout en respectant l'intimité de chacun » précise le communiqué de presse.











