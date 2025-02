Pensions de retraite : le calendrier des paiements en 2025 En ce début d’année, voici une information importante pour tous les anciens salariés, fonctionnaires, travailleurs agricoles... Bref, pour tous les retraités qui souhaitent savoir quand sera versée leur pension de retraite en 2025 ? Retrouvez le calendrier des paiements des principales caisses de retraite. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 14/02/2025

C’est comme ça depuis longtemps mais voici donc les dates précises des paiements : on le sait, les pensions sont versées en fin de mois ou en début de mois pour le mois précédent selon vos caisses de retraite.



Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit que lorsque son montant est faible, le paiement peut avoir lieu annuellement ou en une seule fois sous la forme d'un capital.



Le tableau ci-dessous concerne l'Assurance Retraite (CNAV), le régime Agirc-Arrco, le régime de retraite des fonctionnaires de l'État, celui des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL), celui des travailleurs agricoles (MSA) et la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (Carsat).

Calendrier des paiements pour 2025 Mois dû CNAV Agirc-Arrco Retraites de l'État CNRACL MSA Carsat Alsace-Moselle Janvier 2025 7 février 2 janvier 30 janvier 29 janvier 7 février 2 janvier Février 2025 7 mars 3 février 27 février 26 février 7 mars 3 février Mars 2025 9 avril 3 mars 28 mars 27 mars 9 avril 3 mars Avril 2025 9 mai 1er avril 29 avril 28 avril 9 mai 1er avril Mai 2025 6 juin 2 mai 29 mai 27 mai 6 juin 2 mai Juin 2025 9 juillet 2 juin 27 juin 26 juin 9 juillet 2 juin Juillet 2025 8 août 1er juillet 30 juillet 29 juillet 8 août 1er juillet Août 2025 9 septembre 1er août 28 août 27 août 9 septembre 1er août Septembre 2025 9 octobre 1er septembre 29 septembre 26 septembre 9 octobre 1er septembre Octobre 2025 7 novembre 1er octobre 30 octobre 29 octobre 7 novembre 1er octobre Novembre 2025 9 décembre 3 novembre 27 novembre 26 novembre 9 décembre 3 novembre Décembre 2025 9 janvier 2026 1er décembre 23 décembre 24 décembre 9 janvier 2026 1er décembre

À savoir : le délai effectif de virement sur votre compte bancaire dépend de votre établissement financier.







