Article publié le 28/01/2019 à 01:00 | Lu 130 fois Pensions de retraite : +0.3% au 1er janvier 2019 Les pensions de vieillesse du régime général sont revalorisées de 0,3% au 1er janvier 2019 (article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019).





Dans le même temps, le montant du minimum de la pension de réversion à cette date est porté à 3 444,02 euros par an, soit 287 euros par mois. Quant au montant de l'allocation veuvage, il passe à 616,65 euros par mois.



Rappel : concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), c'est un décret du 31 mars 2018 qui prévoit sa revalorisation à partir du 1er janvier 2019, le montant de l'Aspa s'élevant à cette date à : 868,20 euros par mois pour une personne seule ; 1 347,88 euros par mois pour un couple marié.



