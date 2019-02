Article publié le 20/02/2019 à 11:37 | Lu 149 fois Patchaïa : une nouvelle marque de compléments alimentaires écoresponsables Avec près de 400 marques, le marché des compléments alimentaires est d’une grande diversité, mais il est parfois difficile de s’y retrouver dans la jungle des références. C’est en partant de ce constat que Pascal Dhome et Jérôme Savatte ont décidé de créer Patchaïa une gamme de 40 références de compléments alimentaires produits en France et éco-responsable.

Que ce soit pour stimuler ses défenses immunitaires ou pour faire face au mieux aux maux de l'hiver ou réduire les douleurs articulaires, les Français et notamment les seniors utilisent depuis une vingtaine d’années les compléments alimentaires dans une approche naturelle favorisant le bien-vieillir et le bien-être.



Grâce à ses laboratoires et fournisseurs d’ingrédients partenaires, la marque se veut à même de proposer les toutes dernières innovations du marché comme par exemple : un comprimé triple-couche permettant de réduire le nombre de cachets à ingérer lors d’une cure minceur ou encore un spray buccal à la mélatonine pour accompagner le voyageur d’affaire en situation de JetLag.



Grâce à ses formulations ciblées, la marque répond aux attentes suivantes : apporter les nutriments manquants aux personnes suivant une alimentation végane (grande tendance), brûler les graisses et lisser les excès alimentaires (autre grande tendance), agir sur le moral et l’humeur en apportant détente et relaxation, renforcer les défenses naturelles et permettre de se dépasser et agir sur des fonctions vitales en complément des prescriptions médicamenteuses.



Comme l’expliquent Pascal Dhome et Jérôme Savatte : « nous voulions une marque affective, qui nous ressemble : humaine, respectueuse de l’homme et de l’environnement, ancrée dans ses racines, innovante et qui mette à l’honneur le savoir-faire français. Les seniors font partie de ceux qui ont tout de suite validé notre démarche responsable ».



Rassemblés en cinq familles de produits (beauté, minceur, relaxation, tonus et santé) ces compléments alimentaires bénéficient de packagings éco-responsables et innovants (piluliers écologiques compostables ou mini spray). Toutes les références Patchaïa respectent un cahier des charges rigoureux. Certaines formulations sont mêmes certifiées bios.



Les produits Patchaïa sont pour l’instant vendus exclusivement en ligne via une plate-forme hébergée sur des serveurs alimentés par de l’« électricité verte ». Une plate-forme logistique garantit leur acheminement dans toute la France et dans 90 pays dans le monde.









