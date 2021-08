Article publié le 24/08/2021 à 01:00 | Lu 129 fois Passe sanitaire : le certificat de rétablissement est désormais conservé six mois





Vous avez été testé positif au Covid-19 mais vous n'avez pas récupéré de QR code ? Jusqu'à présent, les certificats de tests RT-PCR ou antigéniques positifs attestant du rétablissement du Covid étaient conservés sur SI-DEP pendant une durée maximale de 3 mois à compter du prélèvement. Depuis le 9 août, ce délai est allongé à 6 mois afin de permettre aux personnes positives avant la fin avril de récupérer leur certificat et de présenter le passe sanitaire.





Le processus pour récupérer sa preuve de test positif est le même que pour les tests négatifs via la plateforme SI-DEP .



Pour récupérer un certificat de rétablissement, les personnes ayant réalisé un test positif entre le 10 mars et le 10 mai 2021 doivent solliciter le laboratoire où le test a été effectué afin que celui-ci puisse saisir le dossier dans SI-DEP pour générer un QR code valide dans le cadre du passe sanitaire.



Pour les tests effectués depuis le 10 mai 2021, le document avec le QR code sera conservé pendant 6 mois dans SI-DEP sans action nécessaire de la part des personnes dépistées ou du laboratoire.



