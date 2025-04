Parkinson : témoignage d'un sexagénaire qui a été traité par stimulation cérébrale profonde ​A l’occasion du mois d’avril, traditionnellement consacré à mieux faire connaitre la maladie de Parkinson, le laboratoire Boston Scientific a recueilli des histoires de patients qui partagent leurs petites et grandes victoires sur la maladie. Voici donc celle de Valéry, un Grenoblois de 60 ans qui a été traité avec la stimulation cérébrale profonde. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 14 Avril 2025

Qu’il soit allemand, britannique, espagnol, italien, néerlandais ou français comme Valéry voici leur histoire et les défis qu’ils ont pu ainsi surmonter, qui relèvent parfois de l’exploit.



Nous présentons ci-dessous, en quelques mots, le récit de Valéry, patient français diagnostiqué il y a 9 ans.



Valéry, Grenoblois de 60 ans, a bénéficié dans un premier temps de traitements médicamenteux dont les doses augmentaient au fur et à mesure de l’évolution de sa maladie.



Il souffrait de nombreux tremblements et d’une détérioration de plus en plus marquée en termes de coordination de ses mouvements.



Valéry a alors appris l’existence de la stimulation cérébrale profonde* à laquelle il a décidé de recourir.



Il a pu ainsi mieux gérer ses symptômes et au détour d’un voyage organisé par l’association France Parkinson il s’est pris à rêver à une excursion aux côtés d’autres patients et pas n’importe laquelle : atteindre le sommet du Kilimandjaro.



Il n’a pas fait qu’y rêver et a décidé de tenter sa chance. Après un entraînement intensif il a réalisé son rêve et atteint ce sommet mythique.



Il est heureux de pouvoir dire aujourd’hui : « Ce n’est pas parce que vous êtes atteint de la maladie de Parkinson que vous ne pouvez plus rien faire : continuez à faire de l’exercice, continuez à prendre du plaisir ! »



« Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ne sont pas définies par leur état. Chaque parcours est différent et la communauté des patients est pleine de personnes inspirantes qui ont chacune leur histoire à partager », a déclaré Vincent Sourdaine, vice-président de la division Neuromodulation chez Boston Scientific.



« Il est temps de célébrer leurs réalisations. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour soulager les symptômes des personnes souffrant de troubles du mouvement. »



Cette initiative met en lumière les petites et grandes victoires des patients -quelle que soit leur importance aux yeux des autres- car chaque amélioration et chaque soulagement des symptômes de la maladie qui progresse, signifient que les personnes touchées et leur entourage gagnent en qualité de vie.



La maladie de Parkinson est une affection neurologique progressive qui touche plus de 1,2 million de personnes en Europe, 10 millions dans le monde et plus de 270 000 en France.



Elle se caractérise par un déclin continu des cellules productrices de dopamine dans la région motrice du cerveau, ce qui se traduit par des symptômes tels que des tremblements, une lenteur des mouvements, une rigidité et une instabilité posturale.



*La stimulation cérébrale profonde consiste pour le chirurgien neurologue à placer, dans les zones ciblées du cerveau, deux fines électrodes reliées par une extension à un neurostimulateur, placé sous la peau, au niveau de l’épaule ou de l’abdomen. Ce petit générateur (ressemblant à un pacemaker) émet des impulsions électriques qui stimulent les parties du cerveau souhaitées et qui réduisent les troubles du mouvement.







