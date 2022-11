Paris : quand Novak Djokovic porte la valise d'une vieille dame...

Cela devrait être une évidence : aider son prochain, surtout lorsqu’il est âgé et qu’il se trouve en difficulté. Une évidence, certes, mais pas pour tout le monde.



Heureusement dans ce monde de plus en plus individualiste, certains ont conservé une belle part d’humanité.



T-shirt bleu, short noir et socquettes blanches… Ce jour-là, Novak Djokovic fait son footing dans le parc de Bercy près du stade Accor Arena. Il se prépare pour le Rolex Paris Masters qui se tient actuellement dans la capitale.



Soudain, il remarque une vieille dame en difficulté avec sa grosse valise trop lourde. Immédiatement, le Serbe lui vient en aide et lui porte son bagage… Une belle action qui illustre bien la générosité de ce grand sportif ! (voir la vidéo ci-dessous).



Naturellement, cette courte vidéo postée à l’origine sur Twitter, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux où les internautes saluent tous, cet acte de la part de Djoko. Un vrai gentleman.