Paris en Compagnie : initiative citoyenne mettant en relation des ainés et des bénévoles En 2019, la Ville de Paris, a souhaité essayer de lutter contre l'isolement des personnes âgées de la Capitale en confiant la création du service Paris en Compagnie au GCSMS "Paris, les Aînés d'Abord" fondé par trois acteurs majeurs de la solidarité : Les Petits Frères des Pauvres, Lulu dans ma rue et Autonomie Paris Saint Jacques.







En quelques décennies, Paris s’est transformée… La ville, mal entretenue, est devenue sale et l’insécurité y est grandissante !



Dans ce contexte, la Ville de Paris, depuis cinq ans, tente de lutter contre l'isolement des personnes âgées de la Capitale. Pour ce faire, elle a confié la création du service « Paris en Compagnie » au GCSMS "Paris, les Aînés d'Abord" fondé à l’origine par trois acteurs majeurs de la solidarité : Les Petits Frères des Pauvres, Lulu dans ma rue et Autonomie Paris Saint Jacques.



Il faut rappeler que la plus grande ville de France compte un quart de sa population qui a plus de soixante ans. Et sans trop de surprise, l'isolement des aînés représente un enjeu majeur, comme dans la plupart des grandes villes du monde, d’ailleurs.



A ce titre, Paris en Compagnie se veut « une réponse concrète et innovante à cette problématique, en exploitant le potentiel des nouvelles technologies pour faciliter et encourager les interactions sociales ».



Ce service aux ainés parisiens existe depuis cinq ans déjà, depuis 2019 : à travers une application mobile qui se veut « intuitive », elle met en relation des bénévoles avec des personnes âgées pour des accompagnements variés, allant des sorties loisirs aux rendez-vous médicaux, en passant par des appels de convivialité.



Cette solution vise à lutter contre l'isolement mais aussi, à promouvoir l'autonomie et le maintien à domicile, reconnus comme des facteurs clés du bien-être des seniors. Ce service est entièrement gratuit et ouvert à tous les parisiens de plus de 65 ans ainsi qu'à tous les citoyens majeurs désireux de s'engager bénévolement.



Paris en Compagnie en quelques chiffres, c'est : plus de 27 000 accompagnements ; près de 5 000 bénévoles ; 3 300 aînés accompagnés ; 34 ans : l'âge moyen des bénévoles et 83 ans : l'âge moyen des aînés.

