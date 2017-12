Article publié le 18/12/2017 à 04:36 | Lu 400 fois Papy-boom : un projet de jeu vidéo avec des personnages seniors en vedette Original. Deux jeunes toulousains, Sébastien Paya et Thibault Metairie lance un financement participatif pour commercialiser un jeu vidéo baptisé Papy-boom qui met en scènes des personnages âgés qui vont devoir se battre contre des squelettes qui envahissent un musée.

Le jeu est déjà bien avancé puisque cela fait déjà plus de deux ans que Sébastien Paya et Thibault Metairie travaillent sur le concept de Papy-boom. L’idée ? Mettre en scène des papys et des mamies qui vont devoir se battre contre des squelettes qui envahissent le musée de la ville.



Certains utilisent leur canne quand une autre est aidée par son toutou ; d’autres personnages seront dévoilés plus tard. Bref, on retrouve dans Papy-boom, tous les ingrédients des jeux vidéo, mais dans cette version, les héros sont des ainés !



« On s’est servis du musée pour faire voyager le joueur à travers différentes périodes de l’Histoire. Il y a des niveaux pour la préhistoire, l’antiquité, le Moyen-Âge, la piraterie et la Renaissance », explique Sébastien dans un récent article du quotidien La Dépêche.



Désormais les deux jeunes gens cherchent un développeur pour programmer le jeu ; pour ce faire, ils viennent de lancer une campagne de financement participatif. Reste à savoir maintenant si les futurs joueurs seront des jeunes qui veulent se mettre dans la peau de ces ainés ou des ainés qui s’identifieront à ces petits personnages au look plutôt sympathique d’ailleurs…