Où investir son épargne une fois à la retraite si on ne veut pas manger que des pommes de terre ? Contenu sponsorisé Le revenu moyen des retraités est passé de 2.412 euros à 2.238 euros, soit une perte de pouvoir d’achat de près de 200 euros. Pire, un retraité sur trois perçoit une pension inférieure à 1.000 euros brut. Cependant, le patrimoine des retraités est en moyenne supérieur à celui des actifs. Cela est notamment dû à la possession de leur résidence principale et à l’absence de crédits. De plus, les retraités possèdent pour la plupart, une épargne plus ou moins conséquente. Aussi, ces derniers ne doivent pas hésiter à mieux utiliser cette épargne pour augmenter leur pouvoir d’achat. Comment faire pour redynamiser son épargne et percevoir de vrais rendements une fois à la retraite ? C’est ce que cet article va vous dévoiler.









Quelles sont les astuces pour bien placer son argent une fois à la retraite ?



Le placement pour les retraités le plus connu est le livret A. Néanmoins, le livret A, malgré son taux d’intérêt de 3%, fait perdre du pouvoir d’achat. Comme l’inflation était de 6% sur les douze derniers mois en janvier, conserver son épargne sur un livret A fait perdre 3% de pouvoir d’achat par an.



L’autre placement pour les retraités en vogue, ce sont les contrats d’assurance-vie en fonds euros. Ici encore, ce placement fait perdre du pouvoir d’achat à ses détenteurs puisque, en moyenne, les contrats d’assurance-vie en fonds euros n’ont rapporté que 2% l’an dernier.



Comme le démontre Gregorie Moulinier, l’un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI, le premier réseau d’épargne digitale français : « les retraités qui nous téléphonent au 01.44.56.00.23 ont compris que les placements pour eux ne se limitent pas au livret A et aux contrats d’assurance-vie en fonds euros. Afin d’augmenter enfin leur pouvoir d’achat, ils investissent de plus en plus en parts de SCPI ou sociétés civiles de placement immobilier. » Les placements pour les retraités doivent être profitable. Mieux vaut donc ne pas investir en Bourse une fois à la retraite, afin de ne pas risquer de perdre ses économies durement gagnées. Aussi, placer son argent dans des produits d’épargne non-spéculatifs et fondés sur du solide doit être privilégié.Le placement pour les retraités le plus connu est le livret A. Néanmoins, le livret A, malgré son taux d’intérêt de 3%, fait perdre du pouvoir d’achat. Comme l’inflation était de 6% sur les douze derniers mois en janvier, conserver son épargne sur un livret A fait perdre 3% de pouvoir d’achat par an.L’autre placement pour les retraités en vogue, ce sont les contrats d’assurance-vie en fonds euros. Ici encore, ce placement fait perdre du pouvoir d’achat à ses détenteurs puisque, en moyenne, les contrats d’assurance-vie en fonds euros n’ont rapporté que 2% l’an dernier.Comme le démontre Gregorie Moulinier, l’un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI, le premier réseau d’épargne digitale français : « les retraités qui nous téléphonent au 01.44.56.00.23 ont compris que les placements pour eux ne se limitent pas au livret A et aux contrats d’assurance-vie en fonds euros. Afin d’augmenter enfin leur pouvoir d’achat, ils investissent de plus en plus en parts de SCPI ou sociétés civiles de placement immobilier. »

Pourquoi le placement SCPI est-il le meilleur pour les retraités d’aujourd’hui et de demain ? Les meilleures SCPI de rendement rapportent presque 7% net par an Jacques F., retraité client de La Centrale des SCPI note que : « mon portefeuille SCPI d’un montant de 100.000 euros m’a rapporté, 6,54% net en 2022 et ce sans rien faire. J’ai perçu chaque mois autour de 545 euros, une somme bien utile pour faire mes courses sans me priver au supermarché et gâter mes petits mes petits-enfants. »



En plaçant son argent sur le placement SCPI, tous les retraités peuvent augmenter leur pouvoir d’achat. Le meilleur placement 2023 pour les retraités est donc bien l’achat de parts de SCPI de rendement auprès de spécialiste comme La Centrale des SCPI.



Les SCPI de rendement versent des dividendes mensuels ou trimestriels Percevoir les dividendes de ses SCPI de rendement chaque mois permet de matérialiser ses rentes et de pouvoir les agglomérer à ses pensions de retraite. Les associés des SCPI de rendement savent qu’ils pourront compter sur cette source de revenus supplémentaires sans limite de durée.



Le placement SCPI est facilement transmissible Détenir un appartement locatif n’est pas le meilleur placement pour les retraités. Outre des risques d’impayés et de squat, les héritiers des retraités seront confrontés à des problèmes d’indivision.



Lorsque les retraités investissent en parts de SCPI de rendement, leurs héritiers ne risquent aucun problème d’indivision puisque les SCPI sont divisibles en parts dont le montant est de quelques centaines d’euros.



Où les seniors qui souhaitent investir leur argent sur le placement SCPI doivent ils se renseigner ?

Le plus simple serait de prendre attache avec sa banque.



Or, les banques ne proposent à leurs clients que leurs propres SCPI de rendement et elles ne font généralement pas partie des meilleurs SCPI. Aussi, il est préférable pour les retraités de passer par un autre canal pour investir son argent en SCPI de rendement.



Concrètement, le plus simple est de demander conseil à des spécialistes des SCPI. Ces plateformes SCPI ont le plus large choix de SCPI et les conseillent à leurs clients en toute indépendance. Comme le prix des parts des SCPI est le même quel que soit le canal de distributions, les retraités qui placent leur argent en SCPI ne les paieront pas plus cher.



« Les retraités que nous recevons dans notre boutique du 15, rue Saint-Roch à Paris (75001) placent en moyenne 70.000 euros dans quatre SCPI différentes. Cela leur permet de percevoir sur leurs comptes bancaires plus de 350 euros net par mois » indique Thibault le Coail, manager au sein de La Centrale des SCPI.



Les retraités savent que leur pouvoir d’achat est en danger. Entre la hausse des prix et des pensions de retraite moindres, leurs fins de mois peuvent être difficiles.



Fort heureusement, ils possèdent une épargne pouvant être utilisée à bon escient. Aussi, investir son argent en SCPI de rendement est le meilleur moyen pour les retraités d’augmenter leur pouvoir d’achat.



Afin de trouver les meilleures SCPI de rendement, il est judicieux qu’ils se rapprochent de spécialistes des SCPI, tels ceux de La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23), le premier comparateur SCPI du marché.



La retraite devrait être une période de bien-être et non de privations. Afin d’en profiter dans les meilleures conditions et sereinement, les retraités doivent garder à l’esprit que les meilleures SCPI de rendement rapportent plus de 7% par an, ce que savent le plus d’un million de Français qui en possèdent déjà.



Autre élément à se souvenir,







Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.



Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.



Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans. Jacques F., retraité client de La Centrale des SCPI note que : « mon portefeuille SCPI d’un montant de 100.000 euros m’a rapporté, 6,54% net en 2022 et ce sans rien faire. J’ai perçu chaque mois autour de 545 euros, une somme bien utile pour faire mes courses sans me priver au supermarché et gâter mes petits mes petits-enfants. »En plaçant son argent sur le placement SCPI, tous les retraités peuvent augmenter leur pouvoir d’achat. Le meilleur placement 2023 pour les retraités est donc bien l’achat de parts de SCPI de rendement auprès de spécialiste comme La Centrale des SCPI.Percevoir les dividendes de ses SCPI de rendement chaque mois permet de matérialiser ses rentes et de pouvoir les agglomérer à ses pensions de retraite. Les associés des SCPI de rendement savent qu’ils pourront compter sur cette source de revenus supplémentaires sans limite de durée.Détenir un appartement locatif n’est pas le meilleur placement pour les retraités. Outre des risques d’impayés et de squat, les héritiers des retraités seront confrontés à des problèmes d’indivision.Lorsque les retraités investissent en parts de SCPI de rendement, leurs héritiers ne risquent aucun problème d’indivision puisque les SCPI sont divisibles en parts dont le montant est de quelques centaines d’euros.Où les seniors qui souhaitent investir leur argent sur le placement SCPI doivent ils se renseigner ?Le plus simple serait de prendre attache avec sa banque.Or, les banques ne proposent à leurs clients que leurs propres SCPI de rendement et elles ne font généralement pas partie des meilleurs SCPI. Aussi, il est préférable pour les retraités de passer par un autre canal pour investir son argent en SCPI de rendement.Concrètement, le plus simple est de demander conseil à des spécialistes des SCPI. Ces plateformes SCPI ont le plus large choix de SCPI et les conseillent à leurs clients en toute indépendance. Comme le prix des parts des SCPI est le même quel que soit le canal de distributions, les retraités qui placent leur argent en SCPI ne les paieront pas plus cher.« Les retraités que nous recevons dans notre boutique du 15, rue Saint-Roch à Paris (75001) placent en moyenne 70.000 euros dans quatre SCPI différentes. Cela leur permet de percevoir sur leurs comptes bancaires plus de 350 euros net par mois » indique Thibault le Coail, manager au sein de La Centrale des SCPI.Les retraités savent que leur pouvoir d’achat est en danger. Entre la hausse des prix et des pensions de retraite moindres, leurs fins de mois peuvent être difficiles.Fort heureusement, ils possèdent une épargne pouvant être utilisée à bon escient. Aussi, investir son argent en SCPI de rendement est le meilleur moyen pour les retraités d’augmenter leur pouvoir d’achat.Afin de trouver les meilleures SCPI de rendement, il est judicieux qu’ils se rapprochent de spécialistes des SCPI, tels ceux de La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23), le premier comparateur SCPI du marché.La retraite devrait être une période de bien-être et non de privations. Afin d’en profiter dans les meilleures conditions et sereinement, les retraités doivent garder à l’esprit que les meilleures SCPI de rendement rapportent plus de 7% par an, ce que savent le plus d’un million de Français qui en possèdent déjà.Autre élément à se souvenir, les loyers des SCPI sont indexés sur l’inflation. Un bon moyen pour conserver son pouvoir d’achat. L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

Article publié le 03/03/2023 à 02:00 | Lu 258 fois



Dans la même rubrique < > Où investir 100.000 euros de liquidités ? Compte bancaire ou d'épargne inactif : choses à savoir