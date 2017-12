Article publié le 26/12/2017 à 01:00 | Lu 107 fois Organiser un voyage en camping-car Un vent de liberté souffle dans la vie des jeunes retraités. En effet, les seniors sont de plus en plus nombreux à prendre la route à bord d'un camping-car et représentent aujourd'hui plus de 71% du marché.





L'engouement des seniors pour le camping-car

Les camping-car ont le vent en poupe, et il y en aurait



À la recherche de liberté et d'économie, ils considèrent ce moyen de locomotion comme de véritables maisons roulantes. Ils peuvent ainsi parcourir le monde en famille, à moindres frais, sans contrainte et en totale autonomie.



Cependant, l'achat d'un camping-car représente un investissement conséquent. Il faut compter sur 40.000 à 50.000 euros pour l'acquisition d'un modèle standard. À cela s'ajoute les nombreuses



Cette liberté a donc un coût, vite rentabilisé si vous comptez l'utiliser régulièrement. Dans le cas contraire, une bonne alternative économique reste de faire appel à un



Les avantages d'un séjour en camping-car

Le camping-car a de quoi ravir les plus aventuriers ! Grâce à ce moyen de transport, il est possible de se rendre n'importe où, en toute liberté et surtout, flexibilité. Sortir des sentiers battus n'a jamais été aussi facile puisque vous ne dépendez d'aucun autre moyen de transport et d'aucun horaire.



De plus, le camping-car vous permet de voyager en famille de manière économique. Oubliez les frais liés à l'hébergement et au restaurant : tout est compris à bord. Cela rend le trajet encore plus convivial. Le véhicule est assez grand pour pouvoir consacrer un coin aux petits-enfants.



Vous pourrez ainsi redécouvrir le plaisir d'être sur la route en famille. Un camping-car ne parcourant en moyenne que 10.000 kilomètres par an et ne disposant que d'une réserve d'eau de 100 litres, il est considéré comme plus écologique que l'avion ou la voiture.



Préparez votre voyage !

Mais avant de partir à l'aventure à bord de votre camping-car, il est primordial de bien le préparer. Pensez à faire tous les contrôles : niveau d'huile, d'eau, de gaz et de liquide de freins. Il faut également vérifier la pression des pneus et de la roue de secours. Enfin, notez qu'il ne faut jamais dépasser le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) inscrit sur la carte grise du véhicule.



Que vous vous déplaciez en France ou à l'étranger, lors de la planification de votre itinéraire, renseignez-vous sur les points d'arrêts et les disponibilités de camping. Même s'il vous est possible de stationner votre camping-car sur une place de parking traditionnelle, il est néanmoins interdit de



Certes, un camping-car représente un investissement. Mais de plus en plus de seniors sont prêt à sauter le pas afin de partir à la découverte du monde tout en profitant des économies de temps et d'argent. La liberté est à portée de main !

