Article publié le 19/02/2020 à 10:48 | Lu 87 fois Orange présente Viktor, le coussin intelligent pour personnes âgées Connecté à la télévision, le coussin Viktor vous permet de recevoir des photos et des messages, d’échanger avec vos proches en visio-conférence, d’écouter des livres audio, de consulter vos rendez-vous de la semaine. Un produit « techno » pensé pour les personnes âgées.

Cela fait des années qu’Orange propose des produits issus des nouvelles technologies à destination des personnes âgées. Ce coussin-télécommande s’inscrit donc dans la continuité des offres précédemment commercialisées par l’opérateur français.



Dans la pratique il s’agit donc d’un « coussin-télécommande » (baptisé Viktor) qui vise à faciliter l’accès des seniors au numérique (une grande tendance dans un monde qui s’oriente petit à petit vers le tout connecté).



Viktor se présente d’un côté comme un simple coussin qui se fond dans le décor de tout un chacun. Mais de l’autre, il dispose de larges boutons permettant aux utilisateurs d’avoir un accès facilité à plusieurs fonctionnalités extrêmement pratiques, voire nécessaires pour les plus âgés.



D’une simple pression, les ainés peuvent consulter leurs messages, visualiser un rendez-vous chez le médecin, envoyer des photos, regarder la télé, lancer de la musique, écouter un livre audio ou encore demander à leurs proches de les rappeler. Tout cela de manière intuitive.



Par ailleurs, grâce à une webcam Logitech qui est fournie lors de l’achat de Viktor, l’utilisateur pourra également lancer des appels vidéo en HD. Naturellement, le coussin est résistant aux chocs grâce à sa mousse protectrice (heureusement), il est imperméable et déhoussable afin de faciliter son lavage en machine.











