Oranga : création de la toute première retraite "Stress et Ménopause" Le 18 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale de la ménopause, la société Oranga franchit un nouveau cap. En effet, après le succès de ses retraites dédiées à la gestion du stress, Oranga s’engage sur un sujet essentiel pour de nombreuses femmes : la ménopause et la (péri)ménopause. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 11 Octobre 2024

Comment ? En créant la toute première retraite "Stress & Ménopause", Oranga s’annonce comme étant le « premier lieu en France à offrir une approche complète pour aider les femmes à mieux vivre chaque jour cette période de leur vie, tout en gérant leur stress ».



Cette première retraite qui aura lieu l’année prochaine, du 13 au 16 mars 2025, proposera aux participantes une méthode qui a déjà fait ses preuves et qui sera déclinée pour répondre aux besoins spécifiques de la ménopause (routine énergétique pour apaiser les symptômes de la ménopause, cours de cuisine pour équilibrer ses hormones, atelier sur les neurosciences pour réduire son stress,…)



Rappelons qu’Oranga Retreats est un centre de retraite bien-être haut de gamme et éco-responsable situé à Pruniers-en-Sologne, à seulement 1h30 de Paris en train.



Ce lieu propose des retraites immersives utilisant la méthode Oranga, une approche à 360° spécialement conçue pour aider à réduire le stress, renforcer le système immunitaire et trouver une sérénité durable au quotidien.



La méthode Oranga, développée par sa fondatrice Ming Lie Wong, est le fruit de plus de dix années de recherche et d'expérimentation personnelle en yoga, qi gong, sonothérapie, médecine chinoise, ayurvéda, méditation et psychologie positive.







