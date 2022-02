Article publié le 10/02/2022 à 01:00 | Lu 649 fois Ogénie : un dispositif de lutte contre l'isolement des personnes âgées se déploie sur le territoire





Ce nouveau dispositif repose sur une plateforme numérique et la mobilisation de partenaires pour

détecter et prendre en charge les situations d’isolement de personnes âgées. Avec le soutien du ministère de la Santé et de l’assureur Malakoff Humanis, le déploiement d’Ogénie dans les départements s’accélère pour mieux lutter à l’échelle nationale et départementale. Détails.

Le 1 er février 2022, les principaux acteurs de la lutte contre l’isolement des ainés se sont rassemblés à l’occasion du comité national de pilotage d’Ogénie, portée par le Groupe SOS Seniors. Cette réunion a permis de faire un point d’étape sur l’avancement du projet.



A cette occasion, l’équipe Ogénie a présenté son programme d’accompagnement et la plateforme qu’elle met dès à présent à disposition des départements volontaires. L’objectif étant de construire ce projet au cœur des territoires avec les différents partenaires engagés.



L’objectif de ce programme est de recenser et mettre en lumière les actions qui favorisent le lien social des ainés au sein de chaque département grâce à une interface numérique grand public, qui permet aux personnes âgées et à leurs aidants, professionnels et familiaux, de :

- Découvrir en quelques clics les actions qui favorisent le lien social sur le territoire ;

- Être mis en relation avec un professionnel ou un bénévole pour être conseillé ;

- Comprendre l’isolement et la perte d’autonomie grâce à des ressources et actualités.



L’utilisation de la plateforme est gratuite. Elle permet aux partenaires proposant des actions pour le lien social de mettre en visibilité leurs services et d’en simplifier l’accès. Elle facilite la mise en relation entre « détecteurs » de situations d’isolement (aides à domicile, médecins, pompiers, facteurs, commerçants, voisins, etc.) et les acteurs en capacité de prendre en charge les besoins exprimés (visites de convivialité, aide aux courses, portage de repas, solutions de mobilité, activités de prévention, etc.).



Par ailleurs, la plateforme contribue au recrutement de bénévoles en donnant la possibilité aux utilisateurs de trouver des missions ou de s’engager auprès des structures partenaires référencées.



Entre janvier et juin 2022, Ogénie accompagnera entre 3 et 5 départements pilotes. Elle a d’ores

et déjà débuté son intervention dans le département de la Seine-Saint-Denis.



Précisons qu’Ogénie s’inscrit en complément des initiatives nationales et locales déjà déployées.



*Le Groupe SOS s’annonce comme la « première entreprise sociale d’Europe ». Elle œuvre principalement au profit des plus vulnérables, des générations futures et des territoires. A travers 111 établissements et services répartis sur toute la France, ce groupe vise à maintenir l’autonomie des personnes âgées et réinventer de nouveaux modèles de services et d’accompagnement de la personne âgée au quotidien.









