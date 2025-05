NoviRem : solution médicale dédiée à la prise en charge des douleurs rhumatismales NoviRem a été conçue spécifiquement pour améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de douleurs liées à l’arthrose, en particulier lorsque les traitements conventionnels ne procurent pas un soulagement suffisant. Il s’agit d’une solution complète combinant le bracelet Remedee, un accompagnement humain personnalisé et une gamme de services intégrés afin de soutenir les patients au quotidien. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 23 Mai 2025 à 02:00

Les résultats de l’étude clinique Epikarthrose, menée pour évaluer l’efficacité du dispositif de Remedee Labs chez les patients souffrant d’arthrose, ont été présentés lors du congrès européen de rhumatologie (EULAR) en 2023.



L’étude met en évidence une réduction significative de la douleur, ainsi qu’une amélioration du sommeil et de la qualité de vie après trois mois d’utilisation.



En moyenne, les patients ont observé :

• une diminution de l’intensité de la douleur de 21%,

• une amélioration de la qualité du sommeil de 24%.



Les données de vie réelle confirment ces résultats, montrant une baisse de la fréquence des crises douloureuses et une réduction durable de l’intensité de la douleur après trois mois d’usage.



Globalement, 8 patients sur 10 déclarent que l’utilisation du bracelet a amélioré leur qualité de vie au quotidien, selon le score PGIC.



L’arthrose est une maladie articulaire qui se caractérise entre autres par la destruction du cartilage et est souvent associée à des douleurs d’origine mixte, mécanique et nociplastiques. Lorsqu’elle est symptomatique, l’arthrose se manifeste par une importante douleur et/ou une gêne dans les mouvements, ce qui se traduit par une détérioration de la qualité de vie des patients atteints.



Toutes localisations confondues, elle concerne environ 15% de la population, soit pour la France, environ 10 millions de Français dont 6 à 7 millions de symptomatiques.



Environ 73% des personnes ayant de l’arthrose ont plus de 55 ans et 60% sont des femmes. Selon l’OMS, la prévalence de cette affection en augmentation devrait encore augmenter dans le monde avec le vieillissement de la population mondiale et la hausse des taux d’obésité et de lésions corporelles.



Aujourd’hui, aucun médicament ne permet de guérir l’arthrose ni de stopper son évolution. La combinaison d’une approche non-médicamenteuse et médicamenteuse est recommandée pour gérer la douleur des patients.



En dehors des cas les plus graves pour lesquels la chirurgie peut être un recours, la prévention et le traitement des douleurs arthrosiques de manière générale est la principale prise en charge de la maladie.



Néanmoins, dans le cas de ces douleurs, leur traitement est complexe car elle prend une expression nociceptique (expression douloureuse d’une inflammation) et nociplastique (dérèglement de la gestion de la douleur par le système nerveux central).



Ainsi, si des traitements médicamenteux sont essentiels pour soulager la douleur nociceptique, il est parfois nécessaire de pouvoir apporter une solution complémentaire aux expressions nociplastiques de la maladie.



“ Le bracelet développé par Remedee Labs représente une véritable innovation dans la prise en charge globale de l’arthrose indique le Pr. Jean François MARC, rhumatologue. Grâce à sa technologie de neuromodulation par ondes millimétriques, le bracelet offre une alternative non-médicamenteuse et non-invasive qui s’intègre parfaitement dans une stratégie thérapeutique multimodale, en complément des traitements classiques. C’est une avancée prometteuse pour améliorer la qualité de vie de nos patients.”



Le symptôme principal de l’arthrose, la douleur, a longtemps été traité avec une combinaison d’antalgiques, d’anti-inflammatoires et de rééducation.



Aujourd’hui les professionnels et les autorités de santé prennent de plus en plus conscience du caractère particulier de la douleur et élaborent des stratégies thérapeutiques plus complètes intégrant notamment des alternatives ou des approches complémentaires nonmédicamenteuses.



"Pour de nombreux patients atteints d’arthrose, les traitements traditionnels -qu’ils soient médicamenteux ou basés sur la rééducation physique- ne suffisent pas toujours à soulager durablement la douleur ni à retrouver une qualité de vie acceptable », indique Françoise Alliot-Launois, présidente de l’association française de lutte antirhumatismale (AFLAR).



« Il est donc essentiel de pouvoir leur proposer de nouvelles options. Des dispositifs innovants comme le bracelet de Remedee Labs ouvrent une voie complémentaire précieuse. Ils apportent une réponse concrète à un besoin réel et trop souvent négligé dans la prise en charge de la douleur chronique ».



Ainsi, la Haute Autorité de Santé recommande par exemple en traitement de première intention pour calmer la douleur arthrosique la pratique d’une activité physique adaptée. Parallèlement de nouveaux dispositifs sont développés pour enrichir l’arsenal nonmédicamenteux pour soulager les patients.



C’est dans ce contexte que Remedee Labs a développé la solution NoviRem.



NoviRem a obtenu le marquage CE médical (classe IIa) en avril 2025, sur la base des résultats cliniques de l’étude Epikarthrose.







La rédaction vous conseille < > Douleurs chroniques rhumatismales : mieux les comprendre pour mieux les prendre en charge La neuromodulation par ondes millimétriques : une alternative pour soulager la douleur