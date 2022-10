Article publié le 14/10/2022 à 01:00 | Lu 49 fois Nouveauté : Confort Cure, un label national dédié aux locations thermales





Le Label Confort Cure, créé par LesCuristes.fr, est un label dédié au confort d’une location thermale. Ce label a été pensé et créé pour répondre aux besoins particuliers de la clientèle thermale.

Un label de qualité dédié aux curistes

Le



L’attribution du label est réalisée grâce à une grille de notation stricte. Une vérification manuelle est réalisée pour chaque location labélisée.



Pourquoi louer un logement labélisé Confort Cure ?

Les logements ayant reçu le label Confort Cure répondent à un cahier des charges strict qui prend en compte un certain nombre de critères :

- la vérification de l’identité du propriétaire

- le classement en meublé de tourisme

- la proximité du centre thermal

- la proximité de commerce de proximité

- l’accessibilité du logement

- le confort de la literie

- les équipements proposés



Le label Confort Cure est attribué aux logements selon différents critères. Le niveau de confort d’une location est exprimé avec une note allant de 1 à 5.



Trouver votre location thermale sur LesCuristes.fr



Le choix d’une location pour une cure thermale est une étape incontournable. En effet, le choix du logement est très important et doit répondre à vos besoins.



Les soins thermaux quotidiens entrainent une importante fatigue, la location doit vous apporter confort, repos et quiétude. Un sommeil de qualité est primordial afin de ne pas aller à l’encontre des bienfaits de la médecine thermale.



Pour vous accompagner dans le choix de votre location thermale et vous propose un large choix d’hébergement. Le label Confort Cure est un label national dédié exclusivement au secteur du thermalisme. Ce label a pour objectif de valoriser le confort d’un logement saisonnier afin d’accompagner le curiste dans son choix et ses recherches.L’attribution du label est réalisée grâce à une grille de notation stricte. Une vérification manuelle est réalisée pour chaque location labélisée.- la vérification de l’identité du propriétaire- le classement en meublé de tourisme- la proximité du centre thermal- la proximité de commerce de proximité- l’accessibilité du logement- le confort de la literie- les équipements proposésLe label Confort Cure est attribué aux logements selon différents critères. Le niveau de confort d’une location est exprimé avec une note allant de 1 à 5.Trouver votre location thermale sur LesCuristes.frLe choix d’une location pour une cure thermale est une étape incontournable. En effet, le choix du logement est très important et doit répondre à vos besoins.Les soins thermaux quotidiens entrainent une importante fatigue, la location doit vous apporter confort, repos et quiétude. Un sommeil de qualité est primordial afin de ne pas aller à l’encontre des bienfaits de la médecine thermale.Pour vous accompagner dans le choix de votre location thermale et vous propose un large choix d’hébergement.









Dans la même rubrique < > Pratiques complémentaires : faire le tri pour la sécurité des usagers Mobilisation des chiropracteurs pour la Journée mondiale de la colonne vertébrale