Noël 2024 : des lectures utiles et instructives L’industrie du livre est sans doute l’une des plus productives, des centaines de romans sont proposés à la traditionnelle rentrée littéraire, il y a les « beaux livres » imposants et lourds souvent appelés livres de « table basse », il y a les livres d’art censés mettre en avant le goût culturel du propriétaire, il y a les biographies politiques que personne ne lit et qui finissent au pilon et il y a également les livres pratiques et didactiques qui possèdent une fonction utile. En voici trois exemples parus il y a peu. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 24/10/2024

L’un sera un formidable aide-mémoire pour des parents débordés mais sera détesté par les gamins vissés à leur écran de Smartphone.



Ecrit par MaitresseAdeline, alias Adeline Dupuy, il est destiné à contrôler et améliorer les notions d’orthographe de nos chères têtes blondes.



Voilà donc un livre de dictées, soixante pour être précis, qui, outre le texte en lui-même, sont associées à des encadrés explicatifs concernant les problèmes de grammaire, de conjugaison, d’orthographe et de vocabulaire.



Soixante dictées issues de textes de la littérature classique (une occasion pour relire Le Grand Meaulnes) qui se répartissent en trois niveaux de difficultés : primaire, collège et lycée et pour les adultes.



Ludique, il permettra aux parents débordés d’expliquer à leurs enfants avec précision et dans le calme l’accord du participe passé. 60 dictées pour s’entraîner de MaitresseAdeline Editions Marabout, les petites fiches, 192 pages, 16,90€.



Il y a ceux qui aiment les Ferrari et ceux qui aiment les montres et il y a ceux aiment les montres dédiées à la marque italienne.



Le livre Ferrari Montres des Editions Sophia est fait pour eux. Un livre qui commence véritablement dans les années 1970 avec le partenariat lié avec Heuer et Clay Regazzoni pour passer ensuite à l’autre grande marque partenaire que fut Longines, deux marques qui étaient véritablement présentes avec des unités de chronométrage dans les stands Ferrari.



Deux partenariats qui durèrent respectivement huit et neuf ans. On découvre ensuite les dix années de la période Cartier qui commercialisait les Ferrari Formula. Beaucoup de mouvements à quartz dans ces collections et un design clinquant.



La décennie suivante est sans doute la plus rare et la plus intéressante. Il s’agit du partenariat réalisé avec la marque Girard-Perregaux qui produisit sans doute les plus beaux modèles dédiés à Ferrari cela grâce à la passion de Luigi Macaluso.



La suite laisse la place au marketing avec des erreurs comme l’accord avec Panerai ou Cabestan. Après un épisode lié à Hublot, on termine avec la montre Richard Mille. Des photos de montres, beaucoup de photos de voitures et pour clore ce livre le lien est fait entre les pilotes liés à Ferrari et leur passion horlogère.



On aurait aimé découvrir les petites marques plus abordables qui ont été éditées par des fabricants moins prestigieux et que l’on trouve dans les concessions Ferrari.



Ferrari et les montres de R. Solnon, Sophia Editions, 45€.



Nous terminerons cette rubrique non pas avec un ouvrage mais avec… une carte ! Une véritable carte Michelin à l’ancienne qui recense la position des bornes de recharge électrique en fonction des sites touristiques français.



A l’instar des restaurants, les sites et les villes sont classés en trois catégories de « Vaut la visite » à « Vaut le Voyage ». On trouve également l’indication des routes pittoresque.



En parallèle aux indications touristiques, on trouve les emplacements des bornes de recharge avec leurs critères de puissance et de nombre. Un code couleur annonce le type de puissance et des petites prises donne la fourchette du nombre de bornes sur l’emplacement.



On découvre ainsi que, si le Périgord et les alentours de Sarlat sont correctement équipés, le périmètre entre Argenton sur Creuse, Montluçon et Limoges est un véritable désert électrique.



Si, pour certains un écran remplace largement une carte, la lecture globale de cette dernière permet de visualiser véritablement le périple en préparation en annotant des données personnelles. La carte Michelin, « Visiter La France en voiture électrique » trouve sa place dans toutes les boîtes à gants. Michelin, 7,95€, Maison de la Presse.





Joël Chassaing-Cuvillier







