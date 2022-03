Article publié le 31/03/2022 à 01:00 | Lu 48 fois Neuralia : des compléments alimentaires contre le déclin cognitif





​Des pharmaciens et pharmacologues spécialisés dans les maladies neurodégénératives ont conçu Neuralia, une gamme de nootropiques personnalisés qui semble-t-il, favorise le bon fonctionnement du cerveau. Des formules qui reposent sur des associations synergiques brevetées issues de principes actifs de plantes médicinales rigoureusement sélectionnées.

On le sait, avec le vieillissement des populations dans le monde, le déclin cognitif va toucher des millions et de millions de personnes dans le monde. Notamment, bien sûr, les plus âgés. Dans ce contexte, on comprend bien qu’il convient de trouver des solutions à cet enjeu majeur de santé publique.



Dans cet esprit, le laboratoire français Neuralia lance sur le marché une nouvelle gamme de compléments alimentaires qui s’annoncent neuroprotecteurs à base de nootropiques, qui sont reconnus pour maintenir les fonctions cognitives, la mémoire, la concentration, réduire la fatigue et protéger les neurones du vieillissement prématuré.



Quatre nootropiques à l’action ciblée

Neuroprotection et mémoire (prévention + réparation) : NSP01

Association d’un extrait optimisé breveté d’Huperzia serrata (utilisée traditionnellement en Asie) pour limiter les troubles de la mémoire et à de la vitamine B12, essentielle au fonctionnement cérébral.



Neuroprotection et motricité : NSP02

Combinaison innovante de molécules issues d’Asparagus officinalis et de Glycine max pour participer au maintien de la motricité, à la coordination des mouvements et apporter un effet neuroprotecteur, associé à de la vitamine B9.



Neuroprotection et sommeil : NSP06

Combinaison unique d’un extrait de romarin (Rosmarinus officinalis) et d’un extrait de verveine officinale (Verbena officinalis) traditionnellement utilisée pour faciliter l’endormissement, complémenté à de la vitamine B5, participant à la production et à la régulation des neurotransmetteurs.



Neuroprotection et ménopause : NSP19

Extrait innovant d’igname sauvage (Dioscorea villosa) traditionnellement utilisé pour atténuer les symptômes de la ménopause (bouffées de chaleur, irritabilité, troubles de la mémoire) associé à de la vitamine B12.









