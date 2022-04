Article publié le 11/04/2022 à 04:00 | Lu 71 fois Murmurer aux coeurs Alzheimer de Fleur-Lise Monastesse (livre)





Les éditions Le Souffle d’Or publie le 12 avril prochain l’ouvrage « Murmurer aux coeurs Alzheimer Une dimension de présence et de lien qui nourrit le plus beau de l’humain » (304 pages, 22 euros) de Fleur-Lise Monastesse qui présente « La Voie du Murmure », une approche d’accompagnement basée sur l’art de la présence et du lien qui nourrit le plus beau de l’humain.

On le sait, le vieillissement de la population s’accompagne d’une augmentation du nombre de personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer, c’est mathématique : 1,2 million aujourd’hui, 1,5 million de malades en 2030 (dans moins de 10 ans !) et 2,2 millions en 2050 !



Face à ces perspectives assez sombres il faut bien le dire, il est nécessaire, voire même urgent, d’inventer, de développer et de soutenir des solutions visant à communiquer avec les personnes malades.



« Quand on est vulnérable, qu’on a une maladie neurodégénérative, qu’on est âgé, qu’on ne comprend plus, qu’on ne parle plus, qu’on ne marche plus, qu’on est dépendant, que nous reste-t-il de notre dignité humaine ? Que nous reste-t-il quand il ne reste plus rien ? » s’interroge l’auteur qui accompagne depuis plus de vingt ans, des personnes et des groupes pour libérer la voix et l’expression dans la bienveillance.



Il nous reste la capacité d’être en lien, la capacité d’être aimé et la capacité à aimer. Nous sommes des êtres de lien. Dans cet esprit, au fil des chapitres, l’auteur nous fait découvrir l’art de la Pleine Présence Relationnelle, l’art d’entrer en contact et en lien, l’art d’accompagner la fin de vie et la mort.



Par son regard nouveau, l’auteur propose un matériel pédagogique avec des clés de compréhension, des récits d’accompagnements, des témoignages ainsi que de très nombreux exercices qui en font un guide pratique complet et qui permet d’intégrer les différentes dimensions et compétences relationnelles à l’œuvre dans cette approche.









