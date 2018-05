Article publié le 30/05/2018 à 01:00 | Lu 171 fois Monte-escaliers : de l'importance de bien étudier les offres avant d'acheter Avec le vieillissement de la population, le monte-escalier est devenu un véritable outil d’aide au maintien à domicile. L’arrivée sur le marché de nouveaux intervenants a permis par ailleurs de démocratiser ce produit qui reste relativement cher par rapport à la plupart des bourses. Pour s’y retrouver et comparer, il existe désormais des sites Internet qui permettent de se faire un avis avant d’investir.

On le sait, la plupart des personnes âgées françaises souhaitent rester vivre à la maison. Et cela est d’ailleurs bien légitime ! On note parallèlement que depuis quelques années, le maintien à domicile a évolué et s’est renforcé grâce à l’arrivée sur le marché de différents appareils et nouvelles technologies. Si certains dispositifs sont nouveaux (téléalarme, détecteur de chutes, etc.), d’autres comme le monte-escaliers font partie des plus anciens.



D’ailleurs pendant longtemps, le monte-escalier a été fort stigmatisant et automatiquement associé à la vieillesse et au handicap. Heureusement, des marques comme Stannah, l’une des plus anciennes dans ce secteur d’activité, sont parvenues à faire évoluer cette image grâce à de nouveaux designs et à des campagnes de communication plus modernes.



Avant d’entrer plus avant dans le détail, rappelons que les escaliers, tout comme la salle-de-bains ou la cuisine d’ailleurs, font partie des endroits particulièrement dangereux pour les ainés qui vivent à domicile. L’installation d’un monte-escalier doit être envisagée au-delà d’un certain âge pour sécuriser cette zone dangereuse de la maison. Mais attention, l’installation doit être réalisée par un spécialiste.



Aujourd’hui, de nombreuses marques (Otolift, Practiconfort, Vital, Freelift, etc.) proposent ce genre d’appareils. Et il en existe différents types qui s’adaptent à toutes les configurations ou presque. Pour l’intérieur, droit ou tournant ou en colimaçon et vous en trouvez même pour l’extérieur, ce quelque soit le climat de votre région.





Pour ce faire, sachez qu’il existe des sites Internet qui vous proposent de vous informer et de vous renseigner avant d’acheter, mais qui vous offrent également des comparateurs de prix et des conseils en ligne.



Parmi eux, le site web



Pour calculer le cout de votre monte-escaliers, le site vous propose de remplir un questionnaire tout simple qui vous permet de vous faire une idée de vos besoins et de vos envies et qui vous donne, in fine, une estimation du prix de votre appareil. Attention, le devis ne vous est fourni qu’une fois le questionnaire entièrement rempli.



Alors que de nombreux sondages montrent que le prix d'un monte-escalier reste le frein principal à l'acte d'achat, on comprend qu'il convient de bien étudier le sujet avant de se lancer dans cet investissement qui peut représenter plusieurs mois de votre retraite !