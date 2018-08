Article publié le 27/08/2018 à 06:51 | Lu 159 fois Montauban : une septuagénaire violée en pleine rue Mais dans quel monde vit-on ? Le 19 aout dernier, une femme de 74 ans qui promenait son chien dans les rues du centre-ville de Montauban (Tarn-et-Garonne) a été agressée et violée par un homme ivre âgé de 35 ans.

Pas une journée ne passe sans que des personnes âgées soient agressées, violées, volées ou séquestrées… Et ce, sans compter les violences psychologiques et les brimades au sein des maisons de retraite ou des logements privés qui ne sont jamais dévoilées.



De nos jours, les ainés sont régulièrement pris pour cibles par les malfrats, les voleurs, les détraqués et parfois même, par certains professionnels du « care » ou par leurs proches… Et compte-tenu du vieillissement de la population, on peut craindre que ces crimes envers les anciens ne se développent dans les années à venir. Il va bien falloir, un jour, que les responsables politiques s’attaquent véritablement à ce fléau.



Dernier fait divers en date ? Cette agression et le viol (pénétration digitale) d’une femme de 74 ans qui promenait son chien dans les rues de Montauban, dans le centre historique de la ville, le dimanche 19 aout vers 8h30 du matin… Un homme de 35 ans d’origine martiniquaise, manifestement sous l’emprise de l’alcool, l’a agressé et l’a violé.



L'agresseur a été interpellé par la police peu de temps après les faits. Il a été mis en examen et écroué.













