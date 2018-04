Mobil'Ainés : marche intergénérationnelle en déambulateur à Bordeaux

L'objectif affiché de cette marche intergénérationnelle -qui en est déjà à sa troisième édition- est de faire évoluer le regard que la société porte sur les personnes âgées qui doivent utiliser ces appareils pour se déplacer… Le fait est que de nos jours en France, le grand public reste encore peu habitué à voir ces ainés circuler avec ces déambulateurs à roulettes (encore appelés rolateurs).



En Asie par exemple, et notamment à Singapour, des nombreux anciens se déplacent avec ces appareils sans que personne n’y prête la moindre attention. C’est normal. Cela fait partie du « paysage », de la vie de tous les jours. Mais en France, il reste encore du progrès à faire. A chaque fois qu’un passant voit une personne âgée marcher à l’aide d’un rolateur, il semble comme interloqué, abasourdi, médusé !



Pourtant, dans un monde qui vieillit, il va falloir s’y habituer. Dans les années à venir, il va y avoir des plus en plus de personnes qui utiliseront ces déambulateurs à roulettes. L’association « Prendre Soin du Lien » a pour ambition d'agir en favorisant le lien social, notamment par l'organisation de cette manifestation innovante.



« L'autonomie sociale des plus âgés est ici en cause ainsi que l'inclusion des personnes fragiles dans le partage de l'espace public. Permettre un déplacement personnel autonome est un des facteurs clés de la lutte contre l'isolement relationnel et la solitude des personnes âgées vivant à domicile » rappellent les organisateurs de cette marche qui a reçu le label « Projet social Innovant de la ville de Bordeaux ».



Plus concrètement, la Mobil’Ainés est une marche unique en son genre, organisée en binômes constitués d’une personne âgée se déplaçant en rolateur et d’un accompagnant de son choix. La 3ème édition se tiendra le samedi 12 mai 2018 de 14h30 à 17h30 sur les quais des Chartrons à Bordeaux.



En 2017, la 2ème édition, avait réuni vingt établissements et 82 binômes intergénérationnels, soit plus de 180 personnes âgées de 7 à 101 ans. Les participants utilisateurs d’un rolateur vivent à leur domicile, en résidences pour seniors autonomes ou en EHPAD.



Un évènement festif et gratuit, sur inscription obligatoire avant le 2 mai auprès de l’Association Prendre Soin du Lien (APSL) ou via le site Bordeaux.fr (Mobil’Aînés).