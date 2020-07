Article publié le 10/07/2020 à 05:49 | Lu 230 fois Miltie : la journée un peu déjantée d'une senior disruptive (roman)





Les éditions Complicités viennent de publier le dernier roman de Steve Catieau, quadragénaire du nord. L’histoire ? Celle d’une retraitée vivant dans les Hauts-de-France qui va décider de tout plaquer pour aller s’amuser au casino ! Idéal pour un été qui s’annonce chaud, sur une plage… « made in France ».

« J’avais dans la tête depuis un moment d’écrire un roman dont l’héroïne serait une senior qui refuse les diktats de la société, ou du moins qui s’en échappe. Un personnage de caractère, qui ne se laisse pas faire et surtout, qui ne soit pas nostalgique » indique l’auteur.



Miltie vit dans le présent et cherche à profiter du temps qui lui reste. Nous sommes bien loin de la mamie gâteau qui s’occupe de ses petits-enfants ! Elle est habillée en léopard et aime conduire vite. Si elle est indépendante, elle n’en reste pas moins attentionnée vis-à-vis de sa famille. Ce n’est pas « Tatie Danielle » ! Elle est un peu vulgaire sur les bords, elle joue au casino et boit des Cosmopolitans mais elle n’en reste pas moins soucieuse du bonheur de ses proches.



« Ça se passe près de Lille, région que je connais bien, puisque j’en suis originaire » ajoute l’auteur. C’est la fin de l’été, il fait encore chaud et il ne reste plus que quelques jours avant la rentrée.



L’histoire va se dérouler sur une journée qui commence le matin près d’une baraque à frites et qui évolue dans la campagne environnante puis, dans un casino… « J’ai voulu décrire l’ambiance du Nord de la France. Sans en faire quelque chose de sordide ou d’idéalisé comme on peut trop souvent le voir dans les films. Il y a dans ce roman quelque chose d’ailleurs de très visuel avec des détails très précis de mon enfance ».



Autour de Miltie, il y a plein d’autres personnages qui vont lui donner du fil à retorde. A commencer par ses deux filles qui sont très différentes : l’une est une bohème végan et l’autre une comptable un peu rigide. Il y a aussi un chirurgien esthétique qui va dévoiler un lourd secret familial, un agent immobilier loin de l’image parfaite qu’il veut montrer et encore, une pompiste, fan de western !



« Si « Miltie » est avant tout un roman pour passer un bon moment, s’amuser et rire, il aborde également des sujets actuels comme la pression que l’on nous met pour rester jeune, du consommer à tout prix. Je parle aussi des liens de filiation, de ce que l’on transmet aux autres générations » conclut l’auteur.









Dans la même rubrique < > Culture : exposition Treize chibanis harkis au Mémorial du Camp de Rivesaltes Michael Keaton, 68 ans, pourrait reprendre le rôle de Batman Bande dessinée : Octofight 1, au-delà de 80 ans, vous n'êtes plus soignés... vous êtes euthanisiés