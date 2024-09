Michel Barnier, senior vétéran de la droite française, prend les rênes de Matignon À l'issue d'un suspense politique prolongé, Michel Barnier, figure éminente de la droite française, a été nommé 1er ministre par Emmanuel Macron. À 73 ans, il devient ainsi le chef du gouvernement le plus âgé depuis la naissance de la Ve République. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 06/09/2024

Michel Barnier, fringant senior de 73 ans, succède ainsi à Gabriel Attal, le plus jeune premier ministre que la France ait connu, après huit mois de mandat. L'ancien négociateur en chef du Brexit pour l'UE est arrivé jeudi soir à l'Hôtel Matignon, avec pour mission immédiate de former un gouvernement capable de naviguer dans une Assemblée nationale divisée en trois grands blocs politiques.



Conscient des défis à relever, "Nous sommes à un moment sérieux", a-t-il déclaré avec humilité. "Toutes les forces politiques doivent être respectées et écoutées ; et je dis bien toutes . " Ce respect du pluralisme semble être un prérequis à l'équilibre recherché par le président Macron qui a mis fin à des semaines de tractations en privilégiant la sagesse, en la personne de M. Barnier.



L'expérience politique conséquente de Michel Barnier n'en sera pas moins mise à rude épreuve : d'ores et déjà, les socialistes du centre-gauche s'apprêtent à contester son investiture par un vote de confiance.



"Je répondrai dans les jours qui viennent aux défis, à la colère et au sentiment d'abandon et d'injustice qui traversent nos villes et campagnes", a promis le nouveau premier ministre. Il s'est engagé à dire la vérité aux Français sur les défis financiers et environnementaux auxquels le pays est confronté et à travailler avec tous ceux qui sont animés d'une bonne foi envers un grand respect et l'unité. Le choix de M. Barnier reflète ainsi une volonté présidentielle : celle d'assurer "la plus grande stabilité possible" et "la plus large union possible".



La première grande épreuve pour le nouveau locataire de Matignon sera la présentation du budget ; il dispose jusqu'en octobre pour soumettre un projet préliminaire à l'Assemblée nationale. Son prédécesseur avait certes déjà œuvré sur un budget provisoire durant l'été, mais faire adopter ce budget requerra toute l'habileté politique de M. Barnier.



L'accueil mitigé du Nouveau Front Populaire (NFP, 27% des voix cumulées aux législatives), dont le candidat au poste de premier ministre a été assez logiquement rejeté par le président, témoigne des tensions sous-jacentes. Jean-Luc Mélenchon, leader du parti La France Insoumise (LFI), composante majeure du NFP, a déclaré en effet que l'élection leur avait été "volée". Sans surprise et fidèle à son mode d'action privilégié, il appelle désormais à une manifestation contre cette nomination.



Pour survivre au vote de confiance, Michel Barnier devra convaincre les députés dans une Assemblée nationale comptant 577 sièges. Marine Le Pen, désormais cheffe de file d'un RN en position de force à l'Assemblée, a précisé que son parti ne participerait pas au gouvernement ; cependant, elle reconnaît en M. Barnier quelqu'un qui respecte les différentes forces politiques, un point essentiel pour elle.



La tâche est ardue mais M. Barnier peut compter sur son expérience passée et sur le soutien potentiel des centristes du groupe Ensemble ainsi que sur celui d'autres députés modérés, prêts à jouer pleinement leur rôle législatif.



Contre toute attente, un senior au parcours politique chevronné se trouve donc désormais aux commandes de Matignon dans une période cruciale pour la France. L'habileté diplomatique de Michel Barnier sera-t-elle suffisante pour naviguer les eaux troublées de la politique actuelle ? Bien malin qui peut le dire...











