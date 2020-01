Article publié le 09/01/2020 à 01:00 | Lu 26 fois Mémoire des lieux : beau projet pour connaitre l'histoire de votre ville Voici une belle idée portée par le site Internet Geneanet, l’un des spécialistes incontournables en matière de généalogie en ligne. Baptisé Mémoire de lieux, ce projet collaboratif propose un nouveau regard sur nos villes et leurs histoires. De quoi transmettre valeurs et souvenirs de générations en générations.

Qui ne s’est jamais questionné sur l’histoire et le vécu de son quartier, des bâtiments et monuments qui nous entourent ? Qui ne s’est jamais interrogé sur la manière dont vivaient nos ancêtres et leurs habitudes dans la ville que nous connaissons aujourd’hui ?



C’est pour répondre à ces questions fort légitimes quand on aime l’endroit où l’on vit que Geneanet vient de dévoiler ce nouveau projet collaboratif baptisé Mémoire des lieux.



L’idée est de permettre de conserver une trace numérique de l’histoire des lieux où ont vécu nos ancêtres, afin de mieux appréhender leur environnement et leur parcours de vie. Et de transmettre tout cela aux futures générations. Dans un monde qui va vite, voire trop vite, il est important de savoir regarder en arrière de temps en temps.



Grâce à ce beau projet, il sera désormais possible de connaître l’origine du nom d’une rue, l’année de construction d’un bâtiment ou son architecte mais aussi et surtout son histoire et les événements marquants qui ont pu s’y dérouler (résidence d’une célébrité, lieu de tournage d’un film, etc.).



Ce projet ouvert à tous -donc collaboratif- est disponible directement sur le site internet de Geneanet et chacun peut l’enrichir très simplement et à son rythme, pour faire prospérer et perdurer la mémoire d’antan.











