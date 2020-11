Medicharm : des barnums dans les jardins d'EHPAD pour sécuriser les visites

Contrairement au premier confinement du 16 mars 2020, le gouvernement, cette fois-ci, n’a pas interdit les visites aux personnes âgées vivant en maisons de retraite. A condition toutefois, que ces visites respectent les règles sanitaires les plus strictes.



« Les personnes âgées sont dans une certaine invisibilité et marginalisation sociale. Avec la crise du coronavirus, le fait de devoir les isoler encore plus pour les protéger a fait prendre fortement conscience de l'isolement des personnes âgées et montré de manière crue et médiatique leur vulnérabilité comme à chaque crise » indique le sociologue Ronan Chastellier.



Dans ce contexte un peu particulier, le groupe de maisons de retraite Medicharm a décidé la mise en place, au sein de ses résidences, de 30 barnums entièrement dédiés à la rencontre des familles et des proches.



Ce groupe s’annonce comme étant le premier à proposer ce système sécurisé (depuis septembre dernier). De fait, avec l'arrivée de l'automne et de ses intempéries, cela permet d’organiser des rencontres dans les jardins des résidences mais dans des espaces à l’abri de la pluie et du froid.



Éclairés et agrémentés de thé ou café, ces barnums sont sans danger malgré le mauvais temps, et permettent aux résidents de voir leurs familles dans des conditions sanitaires optimales.