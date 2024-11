Mécanismes de la mémoire : les approches non médicamenteuses peuvent aider par Claude Jeandel Face à une personne qui oublie ce qu’elle vient de dire, ce qu’elle vient d’entendre, ce qu’elle vient de vivre, chacun se sent d’abord déstabilisé. Pour évoquer la diversité des dilemmes quotidiens rencontrés par le personnel, voici une sélection de brefs récits bruts, extraits des réponses à l’enquête conduite par Partage & Vie. Le point de vue de Claude Jeandel, médecin gériatre, professeur des universités, conseiller médical de la Fondation Partage & Vie. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 8 Novembre 2024

Le soin ne se résume pas aux traitements médicaux. Il faut aussi promouvoir des « interventions non médicamenteuses » qui appartiennent pleinement à la démarche thérapeutique, humaine et éthique, de l’accompagnement.



C’est ce qu’explique le professeur Claude Jeandel, en insistant notamment sur les résultats positifs obtenus par la mise en œuvre de la méthode Montessori dans les EHPAD de Partage & Vie.



En présentant ces nouvelles pratiques et les espoirs qu’elles peuvent susciter, Claude Jeandel explique sur quoi se fonde, médicalement et scientifiquement, leur efficacité : la persistance des émotions, et de certains registres de la mémoire affective, même chez les personnes dont s’estompent la mémoire des faits et la conscience de l’échelonnement du temps.



Le développement de ces nouvelles pratiques est à encourager. À la condition, évidemment, qu’elles soient testées de manière rigoureuse, que leur efficacité soit prouvée et que la formation du personnel soit assurée.



Les émotions et la mémoire sont étroitement liées et interagissent de manière complexe. Les émotions influencent notamment la mémoire épisodique, qui désigne le processus par lequel l’être humain se souvient d’événements vécus dans leur contexte : date, lieu, état émotionnel.



Ainsi, les souvenirs associés à des émotions fortes, comme la joie, la tristesse ou la peur, sont souvent plus durables. […] Chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, les perturbations émotionnelles peuvent en effet favoriser la dépression, l’agressivité, l’apathie.



Les émotions peuvent également favoriser la résurgence de souvenirs. […] Dans ce contexte, le recours à certaines modalités ou interventions non médicamenteuses peut s’avérer contributif auprès des résidents d’EHPAD. Parmi celles-ci, il existe : la récupération espacée, la réminiscence, la musicothérapie et l’approche Montessori. […]



Ces approches non médicamenteuses permettent d’améliorer de manière proactive la qualité de vie et l’indépendance des personnes, tout en réduisant les comportements problématiques.



De ce fait, elles peuvent être considérées comme une véritable modalité de traitement, au même titre que les interventions pharmacologiques, particulièrement adaptée aux personnes présentant des troubles neurocognitifs dans le cadre des affections neuro-évolutives et donc appropriée aux résidents de nos établissements.



Les interventions portées par [la méthode Montessori] agissent tant au niveau de la prise en soin individuelle des résidents (participation à des activités porteuses de sens et valorisantes) qu’au niveau de l’organisation collective (participation des résidents à la vie collective, signalétique adaptée, techniques de communication, etc.). […]



Une des orientations stratégiques de la Fondation Partage & Vie est en effet la mise en œuvre de la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées comme « intervention non médicamenteuse » principale au sein de ses EHPAD. »







