McKinsey analyse l'impact du vieillissement de la population sur nos économies Le vieillissement démographique mondial va progressivement redéfinir les contours des populations et impacter profondément nos économies à l'horizon 2100. Le McKinsey Global Institute, dans une étude récente décryptée par une interview parue le 17 février 2025 dans L’Express de Clarisse Magnin, directrice générale de McKinsey en France, met en lumière les mutations à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la consommation et le modèle social. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 19/02/2025





Les économies seront "assez bousculées", selon Clarisse Magnin. Pourtant, malgré un vieillissement global, la consommation mondiale devrait plus que doubler d'ici 2050. Un paradoxe ? Non pas vraiment, car, sa répartition géographique connaîtra une métamorphose : l'Europe occidentale verra sa part dans la consommation mondiale baisser drastiquement, tandis que l'Afrique subsaharienne et l'Inde s'affirmeront comme des foyers de demande prépondérants.



L'emploi subira également les effets du vieillissement des populations. La disponibilité de la main-d’œuvre se raréfiant, une intensification du travail semble inévitable : augmentation du temps de travail et hausse du taux d'activité chez les seniors comme chez les jeunes. Le Japon illustre déjà cette tendance avec un taux d’activité record chez ses aînés.



Face à cette réalité démographique, Clarisse Magnin souligne l’importance cruciale des gains en productivité pour maintenir la croissance économique. Les entreprises doivent notamment investir dans la technologie pour pallier le manque de main-d’œuvre et stimuler la production.



Le secteur des services sera particulièrement touché par ces changements. La santé, le logement et les aides à domicile devront s'adapter pour répondre aux besoins spécifiques d'une population vieillissante.



En dépit des tentatives étatiques pour relancer la natalité – souvent infructueuses – il s'avère essentiel pour les gouvernements de préparer leurs politiques sociales et économiques à ces évolutions inéluctables. L’immigration pourrait offrir un palliatif temporaire mais ne saurait être une solution pérenne.



Les entreprises ne sont pas en reste : elles devront repenser leur stratégie en matière de "workforce planning", anticipant les besoins futurs en compétences et adaptant leur gestion des talents à l’échelle internationale.



Enfin, ce bouleversement démographique pourrait rebattre les cartes du pouvoir économique mondial. Avec un déplacement du centre de gravité vers des marchés émergents plus dynamiques démographiquement, on assiste déjà à une redistribution qui appelle une coopération internationale renforcée.



Ainsi se dessine un futur où vieillissement et productivité devront aller de pair pour assurer le maintien d'économies prospères et inclusives.



Source

Une baisse de la natalité universelle touche désormais deux tiers des êtres humains, vivant dans des pays où le taux de fécondité est inférieur au seuil de renouvellement. Les baby-boomers vieillissent et les jeunes générations ne prennent pas le relais démographique. Certaines nations pourraient donc voir leur nombre d'habitants chuter de 20 à 50 % d'ici la fin du siècle ; un déclin qui recompose les équilibres internationaux.Les économies seront "assez bousculées", selon Clarisse Magnin. Pourtant, malgré un vieillissement global, la consommation mondiale devrait plus que doubler d'ici 2050. Un paradoxe ? Non pas vraiment, car, sa répartition géographique connaîtra une métamorphose : l'Europe occidentale verra sa part dans la consommation mondiale baisser drastiquement, tandis que l'Afrique subsaharienne et l'Inde s'affirmeront comme des foyers de demande prépondérants.L'emploi subira également les effets du vieillissement des populations. La disponibilité de la main-d’œuvre se raréfiant, une intensification du travail semble inévitable : augmentation du temps de travail et hausse du taux d'activité chez les seniors comme chez les jeunes. Le Japon illustre déjà cette tendance avec un taux d’activité record chez ses aînés.Face à cette réalité démographique, Clarisse Magnin souligne l’importance cruciale des gains en productivité pour maintenir la croissance économique. Les entreprises doivent notamment investir dans la technologie pour pallier le manque de main-d’œuvre et stimuler la production.Le secteur des services sera particulièrement touché par ces changements. La santé, le logement et les aides à domicile devront s'adapter pour répondre aux besoins spécifiques d'une population vieillissante.En dépit des tentatives étatiques pour relancer la natalité – souvent infructueuses – il s'avère essentiel pour les gouvernements de préparer leurs politiques sociales et économiques à ces évolutions inéluctables. L’immigration pourrait offrir un palliatif temporaire mais ne saurait être une solution pérenne.Les entreprises ne sont pas en reste : elles devront repenser leur stratégie en matière de "workforce planning", anticipant les besoins futurs en compétences et adaptant leur gestion des talents à l’échelle internationale.Enfin, ce bouleversement démographique pourrait rebattre les cartes du pouvoir économique mondial. Avec un déplacement du centre de gravité vers des marchés émergents plus dynamiques démographiquement, on assiste déjà à une redistribution qui appelle une coopération internationale renforcée.Ainsi se dessine un futur où vieillissement et productivité devront aller de pair pour assurer le maintien d'économies prospères et inclusives.







La rédaction vous conseille < > Ces injonctions qui nous font vieillir avant l'âge ! Dépression en Europe : des disparités par régions et, entre les jeunes et les seniors