Maurice Chatelet, cent ans, porteur de la flamme olympique à Orléans ! Maurice Chatelet est né en 1924, il y a un siècle, alors que Paris organisait ses premiers Jeux Olympiques. Passionné de sport, ce résident d’un établissement Arpavie été sélectionné pour porter la flamme olympique le 10 juillet dernier à Orléans, un honneur qui marque sa contribution exceptionnelle au monde du sport.



Maurice Chatelet est une source d'inspiration pour tous ceux qui rêvent de réaliser l'impossible. En effet, cet ancien professeur de sport -de 1947 à 1964, aujourd’hui centenaire, a incarné l'esprit sportif et l'engagement tout au long de sa vie.



Reconnu comme étant « la mémoire du sport » au sein de la résidence Arpavie dans laquelle il habite depuis mars 2021, il a toute sa vie pratiqué le sport ; et sa forme actuelle fait encore des envieux !



Pendant sa longue carrière et même après sa retraite, il a continué d'être un fervent défenseur et pratiquant. Il s'est impliqué activement dans le milieu associatif sportif et a même été président du comité régional olympique du Centre Val de Loire.



D’ailleurs, Maurice Chatelet a fait partie des sélectionnés du Conseil Départemental du Loiret. Il a été proposé par deux conseiller départementaux différents sans que ceux-ci ne se soient même concertés. C’est dire si ce centenaire faisait l’unanimité !



Pour ce passage de la flamme olympique -si décriée pour certains de ses choix, le département avait choisi de sélectionner des porteurs de flamme représentant leurs champs d’actions. A ce titre, Mr Chatelet a représenté l’action du département auprès des personne âgées.



Il continue, encore aujourd’hui, de pratiquer la gymnastique plusieurs fois par mois, démontrant ainsi une vitalité et une énergie qui forcent l'admiration.



Maurice Chatelet a porté haut et fort les couleurs de l’olympisme et contribué à faire monter encore un peu plus la ferveur autour de cet événement. Comme on peut l’imaginer, toute la résidence autonomie Arpavie La Cigogne, dont il est résident, était là pour le soutenir et l’applaudir. Publié le 15/07/2024 à 01:38 | Lu 160 fois



La rédaction vous conseille < > Roland Dumas est mort âgée de 85 ans, elle fait demi-tour sur la RN12 et provoque un accident