Article publié le 10/04/2020 à 05:22 | Lu 87 fois Masques : l'un des principaux sujets de discussion depuis un mois par Véronique Reille Soult Symbole de la défiance envers le gouvernement, la question des masques se retrouve au cœur de toutes les conversations. Ils sont associés au mensonge sur deux thématiques principales : la pénurie et l’efficacité.





« J’hésite : qu’est ce qui est le plus grave ? Le manque d’anticipation ou l’incapacité à réagir ? » « LVMH en fournit 10 millions par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Bernard Arnault est plus efficace à lui seul que l’État français en ce moment… »



Les messages officiels sur la non efficacité et non utilité du port de masque ont finalement été expliqués par la pénurie. « Pourquoi mentir et ne pas dire qu’on n’a pas de masques ? ». C’est ce point qui a généré la plus forte défiance à l’égard de la parole des membres de l’exécutif. Celle des membres du comité scientifique, elle, s’est vue dépréciée avec l’affaire du Professeur Raoult.



En cette période de crise sanitaire, sur les réseaux sociaux, tout semble lié : la question des masques, celle des tests et celle de la chloroquine. Des théories du complot sont développées, y compris dans des communautés peu habituées à ce type d’approche.



Depuis un mois, nombre d’internautes tentent de trouver des solutions alternatives. Depuis lundi, les « tutos » pour fabriquer des masques maison sont de plus en plus visionnés sur Youtube et la nouvelle mode est désormais de partager ses réalisations sur Instagram, Facebook ou WhatsApp.



Mais les questions montent et, de nouveau, les réponses n’étant pas claires, le désarroi laisse place à une forme de lassitude. « On lave ou on lave pas ? Utiles ou pas utiles ? Je vais juste faire ce qui me semble logique ce sera plus sûr ! » « Il faut mettre quoi comme filtre dans mon masque en tissu ? Je suis perdue ! Les filtres à café, ça fonctionne ou pas ? ».



