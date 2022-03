Article publié le 01/03/2022 à 01:00 | Lu 198 fois Maprim'adapt : éclairage de Justine Renaudet, fondatrice de Colette





Le 22 février 2022, le média Le Monde dévoilait les grandes lignes de MaPrim’Adapt, la nouvelle aide financière annoncée en octobre dernier par le gouvernement, destinée à adapter les logements au vieillissement et permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible des seniors.





L’objectif ? Adapter plus de 680.000 logements anciens en dix ans, soit 30 à 40% du parc des ménages modestes ou très modestes ciblés et diminuer de 20% les chutes mortelles des personnes âgées, d’ici 2024.



« Ce projet gouvernemental est une étape de plus vers le bien vieillir ! Il est nécessaire de continuer sur cette lancée mais également d’accompagner nos aînés de manière plus globale pour prévenir la perte d’autonomie » commente Justine Renaudet, cofondatrice de la startup Colette spécialisée dans l’habitat intergénérationnel.



Et d’ajouter : « Chez Colette, nous sommes persuadés que cela passe notamment par la lutte contre l’isolement des seniors, un facteur de risque important pour leur santé. En effet, si 87% des français aspirent à vieillir à leur domicile, 28% des personnes âgées de plus de 65 ans vivent seules (49% chez les plus de 80 ans) et se disent souffrir de la solitude.



La crainte de vivre seul est d’ailleurs l’une des premières peurs que nous observons chez nos hôtes. En démocratisant le principe de la cohabitation intergénérationnelle, nous souhaitons leur apporter une solution pour continuer de vivre chez eux, plus sereinement ».



Selon la ministre Brigitte Bourguignon, la prévention de la perte d’autonomie passe également par la pratique régulière d’une activité physique adaptée.



Fondée en décembre 2019 et lancée en mai 2020, Portée par la ministre déléguée chargée de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, et calquée sur le modèle de Ma Prime Rénov, cette aide couvrirait 70% du coût total pour les revenus inférieurs à 20.593 euros et 50% pour la tranche allant jusqu’à 25.000 euros de ressources.L’objectif ? Adapter plus de 680.000 logements anciens en dix ans, soit 30 à 40% du parc des ménages modestes ou très modestes ciblés et diminuer de 20% les chutes mortelles des personnes âgées, d’ici 2024.« Ce projet gouvernemental est une étape de plus vers le bien vieillir ! Il est nécessaire de continuer sur cette lancée mais également d’accompagner nos aînés de manière plus globale pour prévenir la perte d’autonomie » commente Justine Renaudet, cofondatrice de la startup Colette spécialisée dans l’habitat intergénérationnel.Et d’ajouter : « Chez Colette, nous sommes persuadés que cela passe notamment par la lutte contre l’isolement des seniors, un facteur de risque important pour leur santé. En effet, si 87% des français aspirent à vieillir à leur domicile, 28% des personnes âgées de plus de 65 ans vivent seules (49% chez les plus de 80 ans) et se disent souffrir de la solitude.La crainte de vivre seul est d’ailleurs l’une des premières peurs que nous observons chez nos hôtes. En démocratisant le principe de la cohabitation intergénérationnelle, nous souhaitons leur apporter une solution pour continuer de vivre chez eux, plus sereinement ».Selon la ministre Brigitte Bourguignon, la prévention de la perte d’autonomie passe également par la pratique régulière d’une activité physique adaptée.Fondée en décembre 2019 et lancée en mai 2020, Colette est une startup visant à démocratiser la cohabitation intergénérationnelle. Par le biais de sa plateforme digitale, l’entreprise met en relation les étudiants et jeunes actifs à la recherche d’un logement avec des seniors de plus de 60 ans disposant d’une chambre libre dans leur maison ou appartement.









Dans la même rubrique < > Nos Aimés : une nouvelle agence à Bordeaux L'Odas récompense l’Ouort de Benevènt, un jardin collaboratif autour des âgés et de leurs proches.