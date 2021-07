Manhaé Ménopause : un complément alimentaire naturel visant à réduire les symptômes

On le sait, la ménopause implique des changements importants dans le corps et l’esprit des femmes. Si cette étape fût longtemps passée sous silence, une très large majorité des femmes déclare aujourd’hui ne plus considérer cette étape de la vie comme un sujet tabou et en parlent librement à leur entourage.



À la (pré)ménopause, certaines ne peuvent pas -ou ne souhaitent pas- prendre de solutions hormonales. C’est donc pour ces femmes que ce laboratoire a développé ce produit naturel et sans hormones visant à réduire les désagréments liés à la ménopause.



Il est conseillé de commencer cette cure dès l’apparition des premiers symptômes (une capsule par jour au cours du repas principal). Ce complément contient des endophospholipides, des vitamines, des minéraux et des extraits de plantes.



« Les endophospholipides sont des omégas 3 permettant de calmer la nervosité et de lutter contre le stress. Ils favorisent le bien-être émotionnel, et permettent notamment de réduire les bouffées de chaleur » indique le fabricant dans son communiqué.



A noter qu’il existe également une version « expert bio ».