EHPAD et Résidences Seniors

Maltraitance en Ehpad : quatre soignants jugés à Rodez, des résidents évacués dans le Cher, ce que vous pouvez faire si vous doutez pour votre parent

Un père qui maigrit depuis son entrée en Ehpad, une mère qui se crispe quand une soignante passe la porte : la maltraitance commence souvent par un détail que la famille remarque sans oser le nommer. Deux affaires, l'une jugée dans l'Aveyron, l'autre révélée dans le Cher, montrent que ces détails comptaient. Si votre parent vit en Ehpad et qu'un doute vous travaille, vous n'avez pas besoin d'une preuve pour être entendu.

Par Fabrice Crozier | Publié le 19 Novembre 2026 à 08:46 | mis à jour le 19 Novembre 2026 à 08:47



Deux affaires, et des familles qui avaient vu leur parent changer



Le même jour, un Ehpad de Saint-Florent-sur-Cher faisait partir une trentaine de résidents vers d'autres établissements, après une enquête interne sur des soupçons de maltraitance. Dans les deux cas, l'alerte est venue de l'intérieur de l'établissement. Pour la famille qui doute en ce moment, la première porte a changé de numéro, et nous y reviendrons : depuis le 1er mars 2026, c'est le 3133, qui remplace le 3977, et on peut l'appeler même en cas de doute.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Dans l'unité Alzheimer de l'Ehpad La Rossignole, à Onet-le-Château, plusieurs familles avaient constaté que leur parent perdait du poids, vite et beaucoup, après son admission. L'affaire n'a pourtant éclaté qu'à l'été 2020, quand la directrice de l'établissement a découvert un groupe Messenger où des salariés échangeaient des photos dégradantes de résidents. Quatre de ces soignants ont été jugés mercredi 18 novembre par le tribunal de Rodez.Le même jour, un Ehpad de Saint-Florent-sur-Cher faisait partirvers d'autres établissements, après une enquête interne sur des soupçons de maltraitance. Dans les deux cas, l'alerte est venue de l'intérieur de l'établissement. Pour la famille qui doute en ce moment, la première porte a changé de numéro, et nous y reviendrons : depuis le 1er mars 2026, c'est le, et on peut l'appeler même en cas de doute.

À Rodez, quatre soignants ont reconnu les photos et les draps Les quatre prévenus, trois hommes et une femme, étaient aides-soignants dans l'unité protégée au moment des faits. À l'audience, ils ont reconnu avoir pris des photos humiliantes de pensionnaires et les avoir postées sur ce groupe : des résidents en sous-vêtements, une couche sur la tête, en train de manger de l'herbe. Ils ont aussi admis avoir attaché des résidents avec des draps, parfois sans avis médical, en invoquant le manque de matériel. Six victimes avaient été identifiées grâce aux captures d'écran de la directrice.



Le procureur a requis quatre mois de prison avec sursis pour chacun, et une interdiction d'exercer pendant cinq ans une activité liée au soin des personnes âgées. La décision sera rendue le 13 janvier. Les enquêtes lues à l'audience ont aussi décrit une unité sans médecin coordinateur, où la hiérarchie faisait clairement défaut, et qu'un témoin a comparée à un avion sans pilote. Leur propre avocat, Me Elian Gaudy, l'a reconnu devant le tribunal : « rien ne peut justifier les actes qui ont été commis ».

Dans le Cher, ce sont des professionnels qui ont donné l'alerte À Saint-Florent-sur-Cher, l'Ehpad Résidence du Parc dépend du centre hospitalier George-Sand. Cet été, des signalements venus de professionnels ayant travaillé sur place ont déclenché une enquête interne. Ses conclusions évoquent des « pratiques inadaptées » pouvant constituer des actes de maltraitance, et des violences entre agents. Plusieurs employés ont été suspendus à titre conservatoire, une mesure qui, selon la direction, ne préjuge pas de la responsabilité de chacun.



Faute de personnel en nombre suffisant, l'un des deux services a fermé, et ses résidents ont été accueillis à Bourges, Vierzon et Saint-Amand-Montrond. Un signalement a été adressé à la procureure de Bourges. Or l'établissement était sous surveillance rapprochée depuis longtemps, a admis Bénédicte de Choulot, vice-présidente du conseil départemental du Cher, sans que les autorités parviennent à saisir la réalité du quotidien, jusqu'au jour où, « Dieu merci, les langues se sont déliées ». À l'intérieur, les résidents avaient peur de représailles s'ils parlaient. Quand ceux qui vivent dans l'établissement se taisent, c'est souvent par la famille que le doute peut sortir.

Votre premier droit : passer voir votre parent sans prévenir



Au fil de ces visites, gardez une trace datée de ce qui vous trouble : un amaigrissement, des bleus inexpliqués, une hygiène qui se dégrade, un parent qui se raidit à l'arrivée d'un soignant. Et s'il ne peut plus vous le dire, comme les malades de Rodez ? Ces signes parlent pour lui.

Sur le même sujet :

Vols et empoisonnements suspectés dans des Ehpad à Menton : le parquet de Nice a révélé le signe qui a trahi l'aide-soignante, à guetter chez votre parent Votre parent a le droit de recevoir vos visites chaque jour, s'il y consent, sans que vous ayez à prévenir l'établissement. C'est la loi du 8 avril 2024, dite « bien vieillir », qui a inscrit ce droit de visite quotidien noir sur blanc. Je vous conseille d'en user pleinement : passer un midi, puis en fin de journée, permet de voir l'Ehpad tel qu'il est, et pas seulement à l'heure où l'on vous attend.Au fil de ces visites, gardez une trace datée de ce qui vous trouble :, un parent qui se raidit à l'arrivée d'un soignant. Et s'il ne peut plus vous le dire, comme les malades de Rodez ? Ces signes parlent pour lui. La fiche de Service Public consacrée à la maltraitance rappelle d'ailleurs que les brimades et l'absence de soins appropriés en font partie, au même titre que les coups. Parlez-en d'abord à l'infirmière coordinatrice ou à la direction ; si la réponse vous laisse avec votre doute, vous pouvez aller plus loin.

Si votre doute persiste : le 3133, puis la justice en cas de danger Le 3133 est gratuit et répond 7 jours sur 7, de 9 h à 20 h. Un professionnel vous écoute, analyse la situation et, s'il s'agit de maltraitance, transmet votre signalement à l'autorité compétente : l'agence régionale de santé, le conseil départemental ou la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Vous êtes ensuite tenu informé par courriel de la suite donnée, et vous pouvez garder l'anonymat en donnant un pseudonyme.



Un appel ne suffit plus quand les faits sont graves. En cas de privation de soins ou de nourriture, de mauvais traitements ou d'agression sexuelle, l'agence régionale de santé, le conseil départemental et la justice doivent être alertés. En cas de danger immédiat, le signalement au procureur de la République s'impose : il se fait par téléphone ou par lettre recommandée, ou au commissariat ou à la gendarmerie. Le témoin a l'obligation de signaler, et se taire l'expose à une peine.



À Rodez, les familles connaîtront le jugement le 13 janvier, six ans après les faits, et les résidents concernés sont décédés depuis. Nous ne pouvons pas leur rendre ce temps. Un doute dit tôt, au bon numéro, peut en revanche éviter à une autre famille d'attendre aussi longtemps.